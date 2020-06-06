İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Isparta'da feci kaza: 6 kişi yaralandı

Isparta'da feci kaza: 6 kişi yaralandı

Isparta'nın Şakirağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Isparta'da feci kaza: 6 kişi yaralandı

Hüseyin Akay'ın kullandığı 42 H 0758 otomobil ile Mustafa Tekin idaresindeki 35 HLU 72 otomobil, Isparta-Konya kara yolu Felepınarı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bazı yaralıların Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. 

Isparta'da feci kaza: 6 kişi yaralandıIsparta'da feci kaza: 6 kişi yaralandı

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT