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Isparta'da genç kıza taciz iddiası köyü ayağa kaldırdı!

Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeciliğini yapan şahsın 19 yaşındaki çalışanını taciz ettiği iddiası köyü ayağa kaldırdı. Olayı duyan vatandaşlar parka gelerek tepki gösterdi. Köyün muhtarı, şahsın daha önce iki çalışanına daha tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Isparta'da genç kıza taciz iddiası köyü ayağa kaldırdı!

Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeciliğini yapan bir kişi iddiaya göre 19 yaşındaki çalışanına tacizde bulundu. Duyumu alan köyden yaklaşık 100 kişi, tabiat parkında toplanarak tepkilerini dile getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kalabalığı ikna yoluyla dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili  konuşan köy muhtarı Ömer Kırtay, köyden bir kişinin taciz olayıyla ilgili Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisinden şikayetçi olduğunu duyduklarını söyledi.

Isparta'da genç kıza taciz iddiası köyü ayağa kaldırdı!

TACİZ EDİLEN KİŞİ ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ, SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ! 

Kırtay, "Vatandaş sonra şikayetini geri çekiyor, adım çıkar korkusu veya başka bir neden var mı bilmiyorum. Engelli bir çocuğu varmış, onu bahane ederek şikayetini geri almış. Yalvardı, yakardılar mı artık bilmiyoruz. Biz olayı araştırmaya başladık. Burayı işleten şahsın birkaç kişiye daha tacizde bulunduğunu öğrendik. Jandarmadan komutanlarımız sağ olsun burada sağduyulu davrandı. Hassas bir konu olunca köyde de yayıldı.

Isparta'da genç kıza taciz iddiası köyü ayağa kaldırdı!

Birkaç kişiye olunca ben de köylünün önünde duramadım. 2 gün önce gençler böyle bir olay yapmışlar. Onlarla hukuki yollardan halledelim diye konuştum. Ama bugün apar topar böyle bir olay yaşandı. Bizim devletimize boynumuz kıldan ince. Bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Hukuki yollardan bu işi çözmemiz lazım. Köylülerimizden galeyana gelenler oldu" dedi.

Isparta'da genç kıza taciz iddiası köyü ayağa kaldırdı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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