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İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

On yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, yerli üretim için teşvik haline dönüşerek, altın imalat sektöründe bir canlılık yaşanmasına sebebiyet verdi.

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

Gazze'nin doğusundaki bir imalat atölyesini işleten Gassan Sıkeyk yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının dayattığı önlemler ve kapanma durumu ile altın ithalatının engellenmesi sonucu Gazze'deki imalat sektöründe bir iyileşme yaşandığını söyledi. "Gazze'de altın imalat sektörü gelişti. Ancak elimizde gerekli donanım ve aletler bulunsaydı, ürünlerimiz kesinlikle ithal ürünler kalitesinde olurdu." diyen Sıkeyk, 15 yıldır sektöre uygulanan İsrail ablukası nedeniyle altın mücevherat sanayisinde kullanılan cihazları onarmak için gerekli yedek parçaların bulunamadığını ifade etti.

"HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Önceki yıllarda Gazze'deki düğün mevsiminin piyasaya rahatlama getirdiğini, büyük miktarda altın satın alındığını aktaran Sıkeyk, salgının ekonomik koşulları bozması nedeniyle bu günlerde durumun farklı olduğunu anlattı. Sıkeyk, yaklaşık 10 yıl önce damat adaylarının 150 gram altın alabilirken şimdilerde 50 gramı bile zor aldıklarını söyleyerek, halkın alım gücünün de epey düştüğüne işaret etti. ve Gazze'de altın alımının artık sadece düğün gibi organizasyonlarla sınırlı olduğundan yakındı.

"İSRAİL ABLUKASI ÜRETİMİ CANLANDIRDI"

Gazzeli eski altın taciri Yasir Hubub da Kovid-19 salgınının başlamasıyla maden piyasasında daha önce görülmemiş bir durgunluğun yaşandığını belirtti. Kapatılmaların Gazze'deki altın imalatının yeniden canlanmasına sebep olduğunu ifade eden Hubub, bu canlanmanın, İsrail'in Gazze dışından altın ithalatını engellemesi üzerine yerli sektörün hareketlenmesinden kaynakladığını aktardı.

Hubub, İsrail'in salgın öncesinde üzerinde anlaşmaya varılan bir sistem gereğince altın tüccarlarının ihraç ve ithal faaliyetlerine izin verdiğini belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle İsrail, tüccarların ithalat ve ihracatını durdurdu ve bu da Gazze Şeridi'ndeki üretim faaliyetlerinin yeniden canlanmasına yol açtı." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

İsrail ablukası ve Kovid-19 önlemleri yerli üretime teşvik etti, Gazze'de altın imalat sektörü hareketlendi

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