İsrail polisinden TRT'ye saldırı! Silahın namlusuyla muhabirin kamerasını kırdı!

Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonun ardından Gazze'yi ablukaya alarak soykırım gerçekleştiren İsrail güvenlik güçleri, gerçekleştirdiği soykırımların basın mensupları aracılığıyla dünyaya duyurulmaması için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor.

Özellikle Müslüman ve Türk basını bölgede çok zorlu şartlarda görev yapıyor.

İSRAİL ASKERLERİNDEN TÜRK DEVLET TELEVİZYONU TRT HABER'E ÇOK SERT SALDIRI

Bu kapsamda Kudüs Mescid-i Aksa'daki yaşanan gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibi hiç beklemediği bir saldırıya uğradı.

İsrail polisi elindeki uzun namlulu silahın namlusuyla TRT haber kamerasına vurarak kameranın vizörünü kırdı. Haberciler saldırı karşısında şok yaşarken, canlı yayını da bırakmadı. Dakikalarca kırık kamerayla yayın sürdürdü. Diğer yerli ve uluslararası medya kuruluşları da bu anları izleyicilerini aktardı.

"İNSAN DEĞİL"

Öte yandan o sırada stüdyoda olan sunucu ise İsrail bu tavrının dünyanın haber alma özgürlüğünü engelleme çabasını olduğunu söyledi.

Sunucu ayrıca izleyicilerimizden özür diliyorum diyerek, saldırıyı gerçekleştiren askere "insan değil" yorumunda bulundu.

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İŞTE SALDIRI ANLARI