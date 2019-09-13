İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal hamle! Kimseyi dinlemiyor!

Rus lider Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi şehrinde görüşen Netanyahu, İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin açıklamalar yaptı.

NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER

Yaklaşan seçimlerin, Gazze'ye yönelik operasyonlara engel olamayacağını söyleyen Netanyahu, "Seçimlere 4 gün var. Gazze'ye yönelik operasyonlar her an başlayabilir. Gazze'deki terör güçlerine karşı savaş başlatmaktan ve Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneğimiz yok" dedi.