İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal hamle! Kimseyi dinlemiyor!
Netanyahu, Gazze’ye yönelik operasyonların her an başlayabileceğini söyledi. İsrail Baaşbakanı sözlerine Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneklerinin olmadığını da ekledi.
Rus lider Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi şehrinde görüşen Netanyahu, İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin açıklamalar yaptı.
NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER
Yaklaşan seçimlerin, Gazze'ye yönelik operasyonlara engel olamayacağını söyleyen Netanyahu, "Seçimlere 4 gün var. Gazze'ye yönelik operasyonlar her an başlayabilir. Gazze'deki terör güçlerine karşı savaş başlatmaktan ve Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneğimiz yok" dedi.
HABERE YORUM KAT