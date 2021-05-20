İsrail BM Temsilcisi Erdan, Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti!

İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin ile İsrail arasında çatışmaları görüşmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi yapılan toplantıda ise İsrail BM Temsilcisi Gilad Erdan, Filistinli mevkidaşı Riyad Mansur'un konuşması sırasında salonu terk etti.

Gilad'ın salonu terk ettiği anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan Gilad, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında da salonu terk etmişti.