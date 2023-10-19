İsrail bu kez Gazze'de bir fırını vurdu! Binlerce kişiye ekmek üretiyordu!

İsrail- Hamas savaşın 13. gününde devam ediyor.

İsrail neredeyse tüm savaş suçlarını işleyerek çoğu çocuk olmak üzere binlerce sivili katletmeye devam ediyor.

Dünya ülkeleri ise bu duruma sessiz kalıyor. Bazı ülkeler ise İsrail bu yaptıklarına "aferin, ne güzel yapıyorsunuz" dercesine destek ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Öyle ki Almanya Başkanı Olaf Scholz, ABD başkanı Joe Biden ve bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'e ziyaret gerçekleştirerek yanında olduklarını her anlamda destek vereceklerini ifade ediyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte İsrail ise bu devletlerden aldığı güçle hava saldırılarını artarak devam ediyor.

İSRAİL BU KEZ FIRINI VURDU

İsrail ordusu Gazze'de bu kez binlerce kişi için ekmek üreten bir fırını hedef aldı. Mülteci kampında bulunan fırının binlerce kişiye ekmek üretildiği ifade edildi.