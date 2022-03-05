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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek! 14 yıl sonra bir ilk olacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek! 14 yıl sonra bir ilk olacak

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek! 14 yıl sonra bir ilk olacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek! 14 yıl sonra bir ilk olacak

Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

İsrail Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Herzog göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için onu aradığına işaret edildi. Söz konusu görüşmenin, "İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından, yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek! 14 yıl sonra bir ilk olacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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