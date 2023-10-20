İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor

İsrail Hamas savaşı günden güne artarak devam ederken, piyasalarda savaştan nasibini aldı. Brent petrol yükselişe geçmesiyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da arttı. Bu kapsamda geçtiğimiz günler motorine gelen zamlardan sonra bir zamda benzine gelmesi bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor

Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu.

Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında bir zam haberi gündeme geldi. Zammın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde mazota 2 lira 23 kuruşluk bir zam geldi.

Motorinin ardından benzine de zam!

Bu gelişmenin ardından gözler benzine çevrilirken, beklenen haber çok geçmeden geldi... 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel petrol fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor.

Kaynak: ensonhaber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret
Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
BİM,18 -24 Ekim 2023 Ürün kataloğunu yayınlandı! Bir çok üründe dev indirim kampanyası devam ediyor İşte o ürünler
BİM,18 -24 Ekim 2023 Ürün kataloğunu yayınlandı! Bir çok üründe dev indirim kampanyası devam ediyor İşte o ürünler
Son Haberler
Muğla'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek! Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başlıyor
Muğla'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek! Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başlıyor
Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!
Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!
Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!
Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!
PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı
PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı
Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!
Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!
Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor
Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor
Çok Okunanlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'
İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'
Her bir aykırılığa 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak! İlan sitelerine yeni düzenleme geldi
Her bir aykırılığa 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak! İlan sitelerine yeni düzenleme geldi
Yorumlananlar
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?