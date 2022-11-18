İsrail Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı: Eşyalara zarar vererek dışarı attılar

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı. El Halil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada olaya tepki gösterildi.

Melahat Ersoy
Editör
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İsrail Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı: Eşyalara zarar vererek dışarı attılar

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı. El Halil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada olaya tepki gösterildi. Açıklamada, İsrail makamlarının daha önce herhangi bir uyarı vermeksizin Eski Şehir bölgesinde mülkiyeti belediyeye ait konutta yaşayan Bedr el-Batş ve ailesini zorla evinden çıkardığı belirtildi.

KONUTUN GERİ ALINMASI İÇİN İŞLEM BAŞLATILACAK

Bunun cüretkar bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, yapının mülkiyetinin belediyeye ait olmasından ötürü belediyenin hukuk ekibiyle konutun geri alınması için gerekli işlemleri başlatacağı kaydedildi.

"ZORLA EVİMİZDEN ÇIKARDILAR"

Açıklamada, uluslararası topluma ve ilgili hukuk kurumlarına "El Halil'i Yahudileştirme planlarını" durdurması için İsrail'e gerçek bir baskı yapması talep edildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Bedr el-Batş ise şunları kaydetti: "İşgal güçleri, dün akşam resmi yazılı bir karar olmaksızın sözlü olarak binayı boşaltmamız için mühlet verdi. Buna karşı çıktım. Bugün giriş kapısını kırarak, beni ve ailemi zorla evimizden çıkardılar, eşyalara zarar vererek dışarı attılar."

SEMT İSRAİL'İN KONTROLÜNDE

El Halil'deki Eski Şehir semti, protokole göre tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor. El Halil'de İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması için 15 Ocak 1997'de El Halil (Hebron) Protokolü imzalanmıştı. Kentin "H1" ve "H2" isimlendirmeleriyle taksim edildiği protokolde, "H1" olarak adlandırılan ve şehrin yüzde 80'ini oluşturan bölgenin Filistin'in kontrolü altında olması öngörülmüştü.

"H2" şeklinde isimlendirilen ve Harem-i İbrahim Camisi ve caminin bulunduğu Eski Şehir'i içine alan yüzde 20'lik alanı oluşturan bölgede ise sivil yönetim Filistin otoritesine ait olurken, güvenlik kontrolü ise İsrail'in denetimi altında bulunuyor.

KAYNAK: AA

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