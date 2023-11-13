İsrail - Hamas savaşı genişliyor mu? ABD, İran'a ait ırak ve Suriye'deki üstleri vurdu

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yaşanan savaş tüm orta doğuyu tetik haline getiren savaşın başka ülkelere yayılacağından endişe ediliyor. ABD'nin geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de düşen helikopter sonrası, İran'ın Irak ve Suriye'deki üslerini vurması endişeleri artırdı.

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İsrail - Hamas savaşı genişliyor mu? ABD, İran'a ait ırak ve Suriye'deki üstleri vurdu 1

CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

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