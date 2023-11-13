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İsrail - Hamas savaşı genişliyor mu? ABD, İran'a ait ırak ve Suriye'deki üstleri vurdu
İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yaşanan savaş tüm orta doğuyu tetik haline getiren savaşın başka ülkelere yayılacağından endişe ediliyor. ABD'nin geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de düşen helikopter sonrası, İran'ın Irak ve Suriye'deki üslerini vurması endişeleri artırdı.
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