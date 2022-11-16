İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırıyor

İsrail hükümetinin yıllardır işgal altına tutarak gelişmeci politikalarını uygulayarak işgal ettiği Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırıyor.

YAYINLAMA
Google News
İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırıyor

İsrail, her geçen gün batı Şeria'da baskıyı artırarak1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırdığı belirtildi.

"Arabnews" adlı internet sitesinde yer alan haberde, konuşlandırılan robotik silahlarla Filistinli protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, sersemletici bomba ve kauçuk kaplı mermiler atılabildiği ifade edildi.

Son dönemde gerginliğin tırmandığı Batı Şeria'ya yerleştirilen bu silahların, hedeflerini tespit ederken yapay zeka teknolojisi kullandığı kaydedildi

Yeni silahların Batı Şeria'da tansiyonun yükseldiği bir zamanda konuşlandırıldığına dikkat çekildi.

İsrail Batı Şeria'ya her geçen gün baskıyı artırıyor

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na bakan gözetleme kameralarıyla donatılmış güvenlik kulesine de bu robotik silahlardan yerleştirildiği aktarıldı.

Ayrıntılı izleme merceği ve silah namlusu bulunan ikiz küçük zırhlı yapıda olduğu belirtilen bu yeni teknolojinin, İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesinde devreye girebileceği ifade edildi.

İsrail ordusu yaklaşık bir ay önce askerlerin sık sık Filistinlilere müdahale ettiği noktalardan biri olan El Halil kentine de bu robotik silahlardan yerleştirmişti.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Rusya'dan Polonya'ya düşen füze için flaş açıklama! Füzelerin hangi ülkenin olduğunu duyurdular
Son dakika | Rusya'dan Polonya'ya düşen füze için flaş açıklama! Füzelerin hangi ülkenin olduğunu duyurdular
Polonya'ya 2 füze atıldı, Üçüncü Dünya savaşımı başlıyor?
Polonya'ya 2 füze atıldı, Üçüncü Dünya savaşımı başlıyor?
Kanepenin altından timsah çıktı, görenler gözlerine inanamadı! Süpürgeyle kovalamaya çalıştığı hayvanı evden çıkarmak için dakikalarca uğraştı!
Kanepenin altından timsah çıktı, görenler gözlerine inanamadı! Süpürgeyle kovalamaya çalıştığı hayvanı evden çıkarmak için dakikalarca uğraştı!
Rusya harekete geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu
Rusya harekete geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu
Son Haberler
90'lı yılların Of aman Nalan'ı ortaya çıktı! Güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde: "Yıllara meydan okuyorsun..."
90'lı yılların Of aman Nalan'ı ortaya çıktı! Güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde: "Yıllara meydan okuyorsun..."
Yeni Akit yazarından Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: "Buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye... Bunları yüzümüze karşı söyleyin..."
Yeni Akit yazarından Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: "Buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye... Bunları yüzümüze karşı söyleyin..."
İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırıyor
İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uzaktan kumandalı robotik silahlar konuşlandırıyor
Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!
Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!
Hindistanlı adamın çaresiz dakikaları! İp sandığı pitonu boynuna dolayınca olanlar oldu!
Hindistanlı adamın çaresiz dakikaları! İp sandığı pitonu boynuna dolayınca olanlar oldu!
İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı
İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı
Japonya'da yer yerinden oynadı! 6.1 büyüklüğünde deprem korku dolu anlar yaşattı
Japonya'da yer yerinden oynadı! 6.1 büyüklüğünde deprem korku dolu anlar yaşattı
Çok Okunanlar
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
Slovenya'nın yeni ve ilk kadın cumhurbaşkanı Pirc Musar, oldu
Slovenya'nın yeni ve ilk kadın cumhurbaşkanı Pirc Musar, oldu
Mısır'da yolcu otobüsü su kanalına devrildi! Ölü sayısı git gide artıyor!
Mısır'da yolcu otobüsü su kanalına devrildi! Ölü sayısı git gide artıyor!
Kanser yüzünden burnunu kaybetmişti! Çığır açan teknoloji sayesinde burun öyle bir yerde üretildi ki...
Kanser yüzünden burnunu kaybetmişti! Çığır açan teknoloji sayesinde burun öyle bir yerde üretildi ki...
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!