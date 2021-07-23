İsrail koronavirüs vaka sayısındaki artış sebebiyle Türkiye'yi kırmızı listeye aldı!

İsrail, koronavirüs vaka sayısındaki artışa bağlı Türkiye, İngiltere, Kıbrıs ve Gürcistan’ı “kırmızı” listeye aldı. Artık bu ülkelere gitmek için özel izin alınması gerekecek, dönüşte yolcular karantinaya girecek. Nüfusun yüzde 56’sının tamamen aşılandığı ve virüsle mücadelede örnek ülke olarak görülen İsrail’de koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle yeni önlemler yürürlüğe giriyor.

Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemlerinin ele aldığı toplantıda uçak yolculuklarına yeni kısıtlamalar getirildi. İsrail’den sadece özel izinle seyahat edilebilecek “kırmızı liste”deki ülkeler arasına Türkiye, İngiltere, Gürcistan ve Kıbrıs eklendi. Aşılanmış kişiler de dahil kırmızı liste içerisinde yer alan ülkelere ziyaret gerçekleştiren yolcuların özel izin alması ve dönüşte test sonucu negatif çıkana kadar karantina altında tutulması gerekecek.

Bakanlar Kurulu kararına göre “Yeşil Kimlik” uygulaması da yeniden yürürlüğe sokuluyor. Koronavirüs geçirmiş ya da aşılanmış kişilere pek çok alanda muafiyetler getiren ve Şubat ayında yürürlüğe sokulan uygulama, vaka sayılarının hızla azalması ve kısıtlamaların ülke genelinde kaldırılmasıyla birlikte son bulmuştu.

TOPLU ETKİNLİKLERE KISITLAMA

Yürürlüğe giren yeni kararlar 100 kişiden fazla kişinin katıldığı etkinlikleri de kapsıyor. 12 yaş üstündeki kişilerin bu tür etkinliklere katılabilmek için aşılanmış ya da iyileşmiş olduğuna dair belgeyi ya da negatif test sonucu olması etmesi gerekecek. Spor müsabakaları, kültürel etkinlikler, spor ve fitness salonları, restoranlar, konferanslar ve ibadet yerleri de bu uygulamadan etkilenecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca, aşı olmak istemeyen vatandaşların 8 Ağustos’tan itibaren test masraflarını kendilerinin karşılayacağını duyurdu.

Yeni önlemler hükümetin onay vermesi ardından bir hafta içinde yürürlüğe girecek.

VAKA SAYISI ARTTI, MASKELERE GERİ DÖNÜLDÜ

İsrail’de Çarşamba günü de eğlence salonlarına kısıtlamalar getirilmiş, Haziran ayında kaldırılan maske zorunluluğu yeniden uygulamaya konmuştu.

İsrail’de günlük vaka sayıları yeniden binin üzerinde seyrederken son 24 saatte bin 336 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarındaki artışın, koronavirüsün çok daha bulaşıcı olan Delta varyantından kaynaklandığı düşünülüyor.

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