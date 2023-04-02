İsrail polisi elektrikleri keserek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.

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İsrail polisi elektrikleri keserek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.

İsrail polisi elektrikleri keserek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

FİLİSTİNLİLERİ DIŞARI ÇIKMAYA ZORLADI.

Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.

KAYNAK: AA

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