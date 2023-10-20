İsrail polisi iyice azıttı! Habertürk ekibine coplu saldırdı! Mehmet Akif o anları böyle anlattı!

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları katlanarak devam ediyor.
Bölgede anlık durumu aktarmak için Uluslararası haber ajanslarının yanı sıra ülkemizde çeşitli medya kanalları bölgede yayın gerçekleştiriyor.
Ancak bölgede gazeteciler hergün İsrail güçlerinin farklı zorbalıklarla karşı karşıya kalıyor.
Bu durumun en sonuncusu Habertürk ekibinin başına geldi.
HABERTÜRK KAMERAMANA CANLI YAYINDA COPLU SALDIRI
Cuma saatine yakın Mesicid-i Aksa'da yayın gerçekleştiren Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Emre Altun İsrail polisinin coplu saldırısına maruz kaldı.
Görüntülerde Ersoy’dan bölgeden çıkmasını isteyen İsrail polisi iki gazetecinin de sorun çıkarmadan oldukları noktandan çıkmaya çalışmalarına rağmen elindeki copla kameraman Emre Altun'a vurdukları göründü.
İsrail polisinin gazetecilere yaptığı saldırıya tepki yağarken yaşanan olay kısa sürede gündeme oturdu.