İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası tamamlandı! 39 Filistinliye karşı 13 İsrailli serbest!

İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Bugün Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yapılan anlaşma bugün eyleme geçti. Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildi. Komite tarafından Refah Sınır Kapısı'na götürülen İsrailliler, Mısır'a götürülerek sağlık kontrolünden geçti. Grup daha sonra İsrail'e getirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 13 esirin IDF ve iç istihbarat servisi Şin Bet eşliğinde İsrail topraklarına getirildiğini duyuruldu. İsrail halkından sabır ve hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, "Tüm rehinelerin iadesi için savunma teşkilatının organlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Katar, 39 Filistinlinin serbest bırakıldığını duyurdu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

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Bugün yerel saatle 07.00'da (TSİ 08.00) başlayan insani ara 4 gün sürecek. İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.