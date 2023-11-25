İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası tamamlandı! 39 Filistinliye karşı 13 İsrailli serbest!

İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı.

YAYINLAMA
Google News
İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası tamamlandı! 39 Filistinliye karşı 13 İsrailli serbest!

İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Bugün Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yapılan anlaşma bugün eyleme geçti. Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildi. Komite tarafından Refah Sınır Kapısı'na götürülen İsrailliler, Mısır'a götürülerek sağlık kontrolünden geçti. Grup daha sonra İsrail'e getirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 13 esirin IDF ve iç istihbarat servisi Şin Bet eşliğinde İsrail topraklarına getirildiğini duyuruldu. İsrail halkından sabır ve hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, "Tüm rehinelerin iadesi için savunma teşkilatının organlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Katar, 39 Filistinlinin serbest bırakıldığını duyurdu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

Bugün yerel saatle 07.00'da (TSİ 08.00) başlayan insani ara 4 gün sürecek. İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak'
Geri adım atıldı! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ödenecek!
Geri adım atıldı! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ödenecek!
İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli Partisinden istifa ettiğini duyurdu
İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli Partisinden istifa ettiğini duyurdu
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Akşener ve ailesini zora sokacak açıklama: 'Akşener'in oğlu kendi ekibine 7-8 poşetle 200 er bin TL dağıttı'
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Akşener ve ailesini zora sokacak açıklama: 'Akşener'in oğlu kendi ekibine 7-8 poşetle 200 er bin TL dağıttı'
Son Haberler
Muğla Dalaman’ı hortum vurdu! Çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar gördü! "Tüm halkımıza geçmiş olsun"
Muğla Dalaman’ı hortum vurdu! Çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar gördü! "Tüm halkımıza geçmiş olsun"
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! Kaza geçiren genç ‘Rüya bu’ diyerek kaçmaya çalıştı!
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! Kaza geçiren genç ‘Rüya bu’ diyerek kaçmaya çalıştı!
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
Sayıştay tespit etti! CHP'li İBB'de kural yok sınır yok, Arpalık gibi dağıtıyor
Sayıştay tespit etti! CHP'li İBB'de kural yok sınır yok, Arpalık gibi dağıtıyor
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret sonrası açıklama: 'Nezaket ziyaretiydi'
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret sonrası açıklama: 'Nezaket ziyaretiydi'
Çok Okunanlar
BİM Marketlerden Efsane kasım indirim kampanyası başladı! 22 -28 Kasım muhteşem indirimli ürün kataloğu yayınladı, Gıdadan İçeceğe...
BİM Marketlerden Efsane kasım indirim kampanyası başladı! 22 -28 Kasım muhteşem indirimli ürün kataloğu yayınladı, Gıdadan İçeceğe...
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
Tarım Kredi Market efsane Kasım ayı indirim kampanyasına katılarak 23 -30 Kasım 2023 indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Et Süt Peynir...
Tarım Kredi Market efsane Kasım ayı indirim kampanyasına katılarak 23 -30 Kasım 2023 indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Et Süt Peynir...
Nurettin Beşinci 'Her şey nasiple başlar nasiple biter' diyerek Pendik Belediye Başkan A. Adaylığı müracaatını yaptı
Nurettin Beşinci 'Her şey nasiple başlar nasiple biter' diyerek Pendik Belediye Başkan A. Adaylığı müracaatını yaptı
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi