İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı İsrail ile Hamas arasında devam eden savaş 4 günlük esir takası değişikliği karşılığında 4 ateşkes anlaşması yapılmış, bu sürenin ardından iki daha uzatılmış süre dün bitmişti. Ateşkesin devam edip edilmeyeceği merak edilirken hem İsrail'den Hem de Hamas'tan son dakika açıklaması geldi.