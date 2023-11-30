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İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı
İsrail ile Hamas arasında devam eden savaş 4 günlük esir takası değişikliği karşılığında 4 ateşkes anlaşması yapılmış, bu sürenin ardından iki daha uzatılmış süre dün bitmişti. Ateşkesin devam edip edilmeyeceği merak edilirken hem İsrail'den Hem de Hamas'tan son dakika açıklaması geldi.
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