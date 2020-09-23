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İsrail'de sağlık sistemi çöktü: Hastalar saatlerce ambulanslarda bekletiliyor

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, ülkede hastanelerin dolması sebebiyle yeni tip koronavirüs hastaları saatlerce ambulanslarda bekletiliyor.

İsrail'de sağlık sistemi çöktü: Hastalar saatlerce ambulanslarda bekletiliyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının, kendilerini kabul edecek hastane bulunabilmesi için saatlerce ambulanslarda beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, son birkaç gündür bazı hastanelerin kabul etmemesi nedeniyle Kovid-19 hastalarının başka hastane aranması için saatlerce ambulansta bekletildiği ifade edildi. Bazı hastanelerin ise Kovid-19 hastalarını taşıyan ambulansların girişini önlemek için güvenlik görevlilerine talimat verdiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın artık Kovid-19 hastalarını kabul edecek hastane aramak yerine ambulansların bu kişileri en yakındaki bir hastaneye götüreceği ve hastane kabul etmese dahi hastaları acil Kovid-19 odasına bırakarak geri döneceği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 200 bini geçerken, can kaybı da 1316'ya yükseldi.

İsrail'de iki hastane, Kovid-19 biriminin dolduğu gerekçesiyle yeni hasta alamayacağını duyurmuştu.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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