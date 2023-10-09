İsrail'deki müzik festivalinde ölenlerin sayısı açıklandı

Hamas güçleri, İsrail'in güneyinde yer Süpernova Festival alanında parti yapan İsraillere saldırmıştı.

Sosyal medyada da viral olan görüntüler de paramotorlu HAMAS güçleri bir anda hava belirerek partiye baskın düzenleyerek kalabalığa rastgele ateş açmıştı. Festivale katılanlar bölgedeki çalılıklara ve meyve bahçelerine saklanarak, İsrail ordusunun kendilerini kurtarmasını beklemişti.

250 kişi hayatını kaybetti

ZAKA, kanlı baskınla ilgili İsrail basınına konuştu.

250'den fazla kişinin cansız bedeninin bölgeden toplandığı aktardı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmış, İsrail ise "Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413 kişi hayatını kaybetti, 213'ü çocuk ve 140'ı kadın olmak üzere 2 bin 243 kişi de yaralandı.

İsrail tarafında ise 700 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı.