İsrail'den Suriye ile ilgili çarpıcı iddia!

İsrail medyasına açıklamalarda bulunan ancak adları açıklanmayan savunma yetkilileri, İsrail uçaklarının gece Suriye topraklarına girip Halep'teki bazı askeri noktalara hava saldırısında bulunduğu yönünde çıkan haberler ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

"SURİYE'DE İRAN DESTEKLİ GÜÇLERİN SAYISI AZALIYOR"

İsrailli yetkililer ayrıca İran destekli güçlerin daha önce kontrollerinde olan çok az sayıda üssü boşalttığını belirtti. Yetkililer güçlerin Suriye'den ayrılmaya başladığını iddia etti.

Yetkililer, çatışmaların azalması nedeniyle Suriye'deki İran destekli güçlerin sayısının da azaldığını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni hedefinin İran güçlerini Suriye'den çıkarmak olduğunu söylemişti.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.