İsrail’den Türkiye’ye taziye: “Türk halkına taziyelerimizi sunuyoruz ”

İsrail Başbakanı Yair Lapid ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziyelerini sundu.

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İsrail’den Türkiye’ye taziye: “Türk halkına taziyelerimizi sunuyoruz ”

İstanbul Taksim deki patlama ile ilgili bir çok devletin ardından İsrail Başbakanı Yair Lapid, de taziyeleri iletilerek, "Birlikte, terörün başını çektiği her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız" dedi.

İsrail'den taziye mesajı

İsrail Başbakanı Yair Lapid ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziyelerini sundu. Lapid, "İsrail Hükümeti adına, İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Türk halkına taziyelerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine de desteğimi iletiyorum. Birlikte, terörün başını kaldırdığı her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız" dedi.

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