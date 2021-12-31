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İsrail'in evlerini yıktığı Filistinli anne ve oğul birbirine sarılıp ağladı! Annenin verdiği teselli yürekleri dağladı, izleyenleri yıktı geçti!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan el-Halil kentinde, İsrail güçlerinin hain saldırısı sonucu evleri yıkılan Filistinli anne ve oğulun, birbirlerine sarılarak ağlaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Annenin evladına verdiği teselli ise yürekleri dağladı.

Filistin'in El Halil kentinde işgalci İsrail güçleri tarafından yıkılan evleri için ağlayan Filistinli bir anne ve oğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. İnsanlık dışı kuvvet gösteren İsrailli askerlerinin, Filistinli ailelere yaşattığı içler acısı durum, kameralara yansıdı. O anlarda oğluna sarılarak ağlayan bir annenin verdiği teselli yürekleri yaktı.

İsrail'in evlerini yıktığı Filistinli anne ve oğul birbirine sarılıp ağladı! Annenin verdiği teselli yürekleri dağladı, izleyenleri yıktı geçti!

"DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ"

Korkunç saldırıda evleri yıkılan bir anne ve oğulun aralarındaki diyalog kameralara kaydedildi. O anlarda ağlayan oğluna teselli veren annenin sözleri "İşte annelik budur" dedirtti. Filistinli annenin oğluna "Tamam bir tanem üzülme, daha iyi bir ev yapıp onun içinde yaşayacağız" cümleleriyle verdiği teselli, görüntüleri izleyenleri yıktı geçti.

İsrail'in evlerini yıktığı Filistinli anne ve oğul birbirine sarılıp ağladı! Annenin verdiği teselli yürekleri dağladı, izleyenleri yıktı geçti!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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