İsrail'in evlerini yıktığı Filistinli anne ve oğul birbirine sarılıp ağladı! Annenin verdiği teselli yürekleri dağladı, izleyenleri yıktı geçti!

Filistin'in El Halil kentinde işgalci İsrail güçleri tarafından yıkılan evleri için ağlayan Filistinli bir anne ve oğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. İnsanlık dışı kuvvet gösteren İsrailli askerlerinin, Filistinli ailelere yaşattığı içler acısı durum, kameralara yansıdı. O anlarda oğluna sarılarak ağlayan bir annenin verdiği teselli yürekleri yaktı.

"DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ"

Korkunç saldırıda evleri yıkılan bir anne ve oğulun aralarındaki diyalog kameralara kaydedildi. O anlarda ağlayan oğluna teselli veren annenin sözleri "İşte annelik budur" dedirtti. Filistinli annenin oğluna "Tamam bir tanem üzülme, daha iyi bir ev yapıp onun içinde yaşayacağız" cümleleriyle verdiği teselli, görüntüleri izleyenleri yıktı geçti.