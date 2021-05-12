İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarının 5 günlük özeti

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle patlak verdi. Ardından İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta saldırı düzenlemesiyle işler çığırından çıktı.

İSRAİL'İN 5000 ASKERİ HAZIRDA BEKLİYOR

İsrail Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda 61 Filistinli yaşamını yitirdi ve 14'ü çocuk 5'i kadın olmak üzere yüzlerce kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin arasında bölgede haber yapmaya çalışan gazeteciler de vardı. Bu 5 gün içerisinde İsrail, Gazze'ye 150 hava saldırısı düzenledi ve 500 hedefi ve birçok altyapıyı vurdu. Gazze'ye yönelik olası bir operasyon durumunda İsrail, tam 5 bin askerini hazırda bekletiyor.

HAMAS, 1000'DEN FAZLA ROKET ATTI

Genel merkezi Gazze'de olan siyasi parti Hamas, İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık olarak 1000'den fazla roketi Gazze'den İsrail'e attı.

Batı Şeria ve İsrail'deki Arap bölgelerinde 270 Filistinli hakkını savunmak için katıldığı gösterilerde gözaltına alındı. Lid kentinde gece yarısında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

İsrail'in saldırıları devam ederken ABD, BM Güvenlik Konseyi tarafından "çatışmalar derhal durmalı" ortak açıklamasının yapılmasını engelledi.