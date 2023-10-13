İsrail'in Filistinlilere 24 saat içinde boşaltın talimatına Dışişleri Bakanlığı'ndan jet tepki

İsrail'in Filistin vatandaşlarına 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi için bildirimde bulundu. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan o açıklamaya jet tepki geldi.

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İsrail'in Filistinlilere 24 saat içinde boşaltın talimatına Dışişleri Bakanlığı'ndan jet tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyuru hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2 buçuk milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur. İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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