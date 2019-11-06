İsrailli bakan yardımcısından skandal sözler: 'YPG'ye her türlü yardıma hazırız'

İsrail parlamentosunda konuşan Hotovely, Suriye’deki YPG'lilere insani yardım ulaştırdıklarını ve her türlü destek sağlayacaklarını açıkladı.

İsrailli bakan yardımcısı ayrıca, “İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz” açıklamasında da bulundu.

HOTOVELY'DEN SKANDAL AÇIKLAMA: YPG'YE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

YPG'lilere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, “YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız” dedi.

NETANYAHU YARDIMI ARTIRMAYA HAZIRIZ AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, “İsrail, kahraman Kürt halkına insani yardımı artırmaya hazır” demişti.