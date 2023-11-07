HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İsrail'li gazeteci Gideon Levy'den şok Ehud Barak açıklaması! 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım'
İsrailin bir aydan beri gazzeye bomba yağdırarak masum sivilleri katletmesi devam ederken İsrail'li gazeteci Gideon Levy şok Ehud Barak açıklaması geldi. Gideon Levy, Ehud Barak, yaptığı bir konuşmayı aktardı. Barak'ın sorulan soruya verdiği cevapla 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım' dediğini söyledi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
BİM 7 Kasım 2023 Salı ürün kataloğu yayınlandı: Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden kozmetiğe...
Wall Street Journal ABD'nin yeni planını duyurdu! Biden'den iki yüzlü İsrail stratejisi! Ortadoğu'daki piyonu için dev plan
Yorumlananlar
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi