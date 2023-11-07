İsrail'li gazeteci Gideon Levy'den şok Ehud Barak açıklaması! 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım' İsrailin bir aydan beri gazzeye bomba yağdırarak masum sivilleri katletmesi devam ederken İsrail'li gazeteci Gideon Levy şok Ehud Barak açıklaması geldi. Gideon Levy, Ehud Barak, yaptığı bir konuşmayı aktardı. Barak'ın sorulan soruya verdiği cevapla 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım' dediğini söyledi.