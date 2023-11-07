İsrail'li gazeteci Gideon Levy'den şok Ehud Barak açıklaması! 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım'

İsrailin bir aydan beri gazzeye bomba yağdırarak masum sivilleri katletmesi devam ederken İsrail'li gazeteci Gideon Levy şok Ehud Barak açıklaması geldi. Gideon Levy, Ehud Barak, yaptığı bir konuşmayı aktardı. Barak'ın sorulan soruya verdiği cevapla 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım' dediğini söyledi.

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İsrail'li gazeteci Gideon Levy'den şok Ehud Barak açıklaması! 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım' 1

İsrail'li tecrübeli gazeteci Gideon Levy İsrail'de katıldığı bir panelde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la yaptığı şoke eden konuşmayı aktardı. Levy, İsrail'llilerin çoğunun kendilerini seçilmiş ırk olarak görmesiyle istediklerini yapabileceklerine inanmaları sabittir dedi.

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İsrail'li gazeteci Gideon Levy'den şok Ehud Barak açıklaması! 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım'
İsrail'li gazeteci Gideon Levy'den şok Ehud Barak açıklaması! 'Filistin'de doğmuş olsaydım terör örgütüne katılırdım'
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