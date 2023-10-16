KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
İsrailli sanatçıdan skandal çağrı: 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz'
İsrail medyasının sanatçı olarak tanıttığı Eyal Golan, sınır bölgesine giderek günlerdir Gazze'de soykırıma hazırlık yapan İsrail'li askerlerden skandal bir istekte bulunarak 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz' dedi.
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İsrailli sanatçıdan skandal çağrı: 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz'
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