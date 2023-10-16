İsrailli sanatçıdan skandal çağrı: 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz'

Gazze'de soykırım yapılmasını talep eden Golan, 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz.' dedi.

FİLİSTİNLİLER İÇİN SKANDAL İFADELER KULLANDI

Filistinlilere skandal ifadeler kullanan Golan, 'En basit tabiriyle onlar hayvanlar. Onlar bebek, çocuk ve kadınları katletmeye geldiler. Günlerdir evimde ağlıyorum, inanılmaz bir şey, Buradaki kahramanlar ise onlarla gece gündüz savaşıyor. Ben buraya onlara destek olmak için geldim.' dedi.