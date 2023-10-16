İsrailli sanatçıdan skandal çağrı: 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz'

İsrail medyasının sanatçı olarak tanıttığı Eyal Golan, sınır bölgesine giderek günlerdir Gazze'de soykırıma hazırlık yapan İsrail'li askerlerden skandal bir istekte bulunarak 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz' dedi.

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İsrailli sanatçıdan skandal çağrı: 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz' 1

İSRAİLLİ SANATÇI BOZUNTUSUNDAN KAN DONDURAN AÇIKLAMA!

İsrail, Gazze'de işlediği insanlık suçuna her geçen saniye yenisini ekliyor. Günlerdir abluka altına aldığı, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı engellediği Gazze'ye ölüm kusarken bölgeden kaçmak isteyenleri de hedef almayı sürdürüyor. İsrail'in açık açık işlediği savaş suçuna destek olan İsrailli şarkıcı kan donduran bir çağrıda bulundu.

İsrailli sanatçıdan skandal çağrı: 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz' 2

Gazze'de soykırım yapılmasını talep eden Golan, 'Tek bir kişi dahi bırakmayın, Gazze'yi tamamıyla silip süpürmeliyiz.' dedi.

FİLİSTİNLİLER İÇİN SKANDAL İFADELER KULLANDI

Filistinlilere skandal ifadeler kullanan Golan, 'En basit tabiriyle onlar hayvanlar. Onlar bebek, çocuk ve kadınları katletmeye geldiler. Günlerdir evimde ağlıyorum, inanılmaz bir şey, Buradaki kahramanlar ise onlarla gece gündüz savaşıyor. Ben buraya onlara destek olmak için geldim.' dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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