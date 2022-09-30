Enerjide yaşanan sorunlar ülkeleri anlaşmaya itiyor. İsrailli ve Faslı enerji bilimciler, İsrail'deki Bar-İlan Üniversitesi'nde enerji konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Bar-İlan Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ile duyuruldu.

Bar-İlan Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Fas'ın önde gelen üniversitelerinden bilim adamları, enerji alanında ortak programlar geliştirmek için bir iş birliği anlaşması imzaladı." ifadesine yer verildi.

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Anlaşmanın enerji alanında ortak programlar geliştirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, imza töreninin İsrail Eğitim Bakanı Yifat Shasha-Biton, Bar-İlan Üniversitesi Rektörü Arie Zaban ve İsrail'deki Fas İrtibat Bürosu Başkanı Abdurrahim Beyud'un huzurunda gerçekleştiği kaydedildi.

- Fas-İsrail ilişkileri

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.