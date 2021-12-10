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  3. "Issız Adam bekle beni" Cemal Hünal'ın hayranıyla zor anları! Yolunu kesti!

"Issız Adam bekle beni" Cemal Hünal'ın hayranıyla zor anları! Yolunu kesti!

“Issız Adam” filmiyle hafızalara kazınan ve son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Cemal Hünal hayranıyla zor anlar yaşadı. Yolunu kesen hayranı "Issız Adam bekle beni" dedi.

"Issız Adam bekle beni" Cemal Hünal'ın hayranıyla zor anları! Yolunu kesti!

“Issız Adam” filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal, önceki akşam Arnavutköy’de ATM’den para çekerken görüntülendi.

Tuba Ünsal ile çektikleri son filmi "Sadece Bir Gece" hakkında sorulan sorulara "Biz de merakla bekliyoruz. Umarım gişede çok fazla filmin olduğu bir döneme denk gelmez, yoksa rezil olacağız." şeklinde konuşan Cemal Hünal açıklamasıyla dikkat çekti.

Issız Adam bekle beni Cemal Hünal'ın hayranıyla zor anları! Yolunu kesti!

KADIN HAYRANI PEŞİNE DÜŞTÜ

Hünal, aracına doğru yönelirken bir kadının yanına gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen kadın, "Issız Adam bekle beni" diye seslendi. Hünal'a sarılan ve omzuna kafasını koyan kadın, selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Issız Adam bekle beni Cemal Hünal'ın hayranıyla zor anları! Yolunu kesti!

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