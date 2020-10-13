İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl? Bugün yağmur var mı?

Geçtiğimiz hafta yağışların meydana geldiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni haftanın ilk gününde sıcak bir hava etkili olmuştu. Haftanın ikinci günündeki hava durumuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 13 Ekim Salı gününe ilişkin yapılan hava tahminine göre İstanbul'da parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava etkili olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde gün içinde 27 derece olacak, akşam saatlerinde ise düşecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İZMİR HAVA DURUMU NASIL? BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU NASIL?

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre Ankara'da parçalı ve az bulutlu ve bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığının ise 28 derece olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu