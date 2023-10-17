KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
İstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyor
İsrail'in 11 gündür Gazze'ye bomba yağdırmasından sonra bu gece Gazze şeridindeki El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak 1000'den fazla sivil halkı katletmesinden sonra İstanbullu ayaklandı binlerde kişi İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek Gazze'de katliam ve soykırım işleyen İsrail'i protesto ediyor.
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İstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyor
İsrail savaş suçu işleyerek El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak 1000'den fazla sivil halkı böyle katletti, bombalama anı kamerada
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