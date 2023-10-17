İstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyor

İsrail'in 11 gündür Gazze'ye bomba yağdırmasından sonra bu gece Gazze şeridindeki El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak 1000'den fazla sivil halkı katletmesinden sonra İstanbullu ayaklandı binlerde kişi İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek Gazze'de katliam ve soykırım işleyen İsrail'i protesto ediyor.

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İstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyor 1

İSTANBULLU AYAKLANDI BİNLERCE İNSAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNE AKIN ETTİ

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Levent'teki başkonsolosluk önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Başkanlığı öncülüğünde toplanan grup, çeşitli pankartlar açtı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ettiğini söyledi.

Siyonist İsrail'in kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseri olduğunu dile getiren Genç, "Siyonist İsrail var olduğu günden bu zamana bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibidir. İşgalcileri, işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak Müslümanların ana görevidir. Büyük İsrail hedeflerini onların başlarına yıkmak Müslümanların boynunun borcudur ve yıkacağız inşallah." diye konuştu.

Karşılarında meskenleri, mabetleri, okulları ve sağlık merkezlerini vurmaktan imtina etmeyen, acımasız bir zihniyetin olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

İstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyor 2

"İsrail'e karşı her platformda en sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Yaptırımlar uygulanırken Filistin halkının mağdur olmayacağı tedbirler alınmalıdır. En ufak bir şiddetin karşılığı İsrail'e en kısa sürede ve misliyle uygulanmalıdır. Toplumsal barış ve uzlaşmanın zemini hazırlanmalıdır. Siyonist akla karşı birlikte hareket edilmelidir. Filistin halkı istediği neticeyi alıncaya kadar ve sonrasında yalnız bırakılmamalıdır. Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ambargo kaldırılmalı."

Basın açıklamasının ardından İsrail saldırısında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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