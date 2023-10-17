İstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyor

İSTANBULLU AYAKLANDI BİNLERCE İNSAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNE AKIN ETTİ

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Levent'teki başkonsolosluk önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Başkanlığı öncülüğünde toplanan grup, çeşitli pankartlar açtı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ettiğini söyledi.

Siyonist İsrail'in kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseri olduğunu dile getiren Genç, "Siyonist İsrail var olduğu günden bu zamana bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibidir. İşgalcileri, işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak Müslümanların ana görevidir. Büyük İsrail hedeflerini onların başlarına yıkmak Müslümanların boynunun borcudur ve yıkacağız inşallah." diye konuştu.

Karşılarında meskenleri, mabetleri, okulları ve sağlık merkezlerini vurmaktan imtina etmeyen, acımasız bir zihniyetin olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti: