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  3. İstanbul Bağcılar'da korkunç patlama! Binadaki 6 kişi canını zor kurtardı!

İstanbul Bağcılar'da korkunç patlama! Binadaki 6 kişi canını zor kurtardı!

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir dairede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Binadaki 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ardından yangının da çıktığı patlama, mahalle sakinlerini oldukça korkuttu.

İstanbul Bağcılar'da korkunç patlama! Binadaki 6 kişi canını zor kurtardı!

İstanbul Bağcılar'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Boş bir apartman dairesinde henüz nedeni belirlenemeyen büyük bir patlama yaşandı. Mahallelinin korkuyla uyandığı patlama sesinin ardından binada yangın çıktı. Olay yerindekilerin ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında binada bulunan 6 kişi zarar görmeden kurtarıldı.

BİNANIN EN ÜST PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, olay Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olaydaki patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunan 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İstanbul Bağcılar'da korkunç patlama! Binadaki 6 kişi canını zor kurtardı!

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Patlamada can kaybı yaşanmadığı belirlenirken, patlamayla birlikte binadan caddeye çok sayıda moloz yığını düştüğü görüldü. Polis ekipleri bir yandan olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bir yandan da patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul Bağcılar'da korkunç patlama! Binadaki 6 kişi canını zor kurtardı!

ZAMANA KARŞI YARIŞILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler öncelikle içeride bulunduğu belirlenen 6 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Zamana karşı yarışılan olayda itfaiye öncelikli olmak üzere ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 6 kişi mahsur kaldıkları binadan son anda kurtarıldı. Daha sonra müdahale altına alınmaya çalışılan yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi.

İstanbul Bağcılar'da korkunç patlama! Binadaki 6 kişi canını zor kurtardı!

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yangın ve patlama sonrasında bölgede yıkılan, etrafa saçılan inşaat parçaları ve ağaçların kırılan dalları ile bölge savaş alanına döndü. Caddede bulunan yollar kapandı. Patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise olay yerine giderek söndürme ve kurtarma çalışmalarını takip etti. Ekipler, an itibarıyla yeni bir bir riskin olmadığını ifade etti.

İstanbul Bağcılar'da korkunç patlama! Binadaki 6 kişi canını zor kurtardı!

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