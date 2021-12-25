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  3. İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, intihara kalkıştı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, intihara kalkıştı

İstanbul Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P'yi. bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastane kaldırılırken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, intihara kalkıştı

Alınan bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Aslan P. bilinmeyen bir nedenle 6 yaşındaki oğlu Devran P'yi bıçakla öldürdü. Akabinde ise intihar girişiminde bulundu. Eve gelen Aslan P.'nin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, intihara kalkıştı

Yaralı Aslan P. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, intihara kalkıştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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