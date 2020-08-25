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  3. İstanbul Zeytinburnu'da metrobüs alev alev yandı

İstanbul Zeytinburnu'da metrobüs alev alev yandı

İstanbul Zeytinburnu'da bir metrobüste henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken metrobüs seferleri ve Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerde aksamalar yaşandı.

Son günlerde artan otobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'da korku dolu anlar yaşandı. Bir İETT otobüsünde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan otobüsü müdahale ederek söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın nedeniyle  hem metrobüs  hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

İstanbul Zeytinburnu'da metrobüs alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında metrobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın metrobüs hattından çekilmesi için bölgeye İETT yol yardım aracı getirildi.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zeytinburnu viyadüğünün hemen altında gerçekleşen yangın nedeniyle bir süre için duran tramvay seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.

İstanbul Zeytinburnu'da metrobüs alev alev yandıİstanbul Zeytinburnu'da metrobüs alev alev yandı

İstanbul Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor

Tayfun Altuntaş
Editör


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