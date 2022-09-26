İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranları yüzde 50'nin altına düştü!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 50'nin altına düşerek 49,85 seviyelerine indi.

DOLULUK ORANALRI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 32,28, Büyükçekmece'de yüzde 56,58, Darlık'ta yüzde 52,71, Elmalı'da yüzde 51,67, Istrancalar'da yüzde 29,02, Kazandere'de yüzde 43,52, Ömerli'de yüzde 51,81, Pabuçdere'de yüzde 29,14, Sazlıdere'de yüzde 48,75, Terkos'ta ise yüzde 52,05 olarak kaydedildi.

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Söz konusu verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 639,42 kilogram olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 433 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 241 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 232,2 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen toplam su miktarı 811,52 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Eylül günü baraj doluluk oranları, 2012'de yüzde 53,52, 2013'te yüzde 51,4, 2014'te yüzde 17,99, 2015'te yüzde 62,4, 2016'da yüzde 46,07, 2017'de yüzde 54,72, 2018'de yüzde 55,65, 2019'da yüzde 50,57, 2020'de yüzde 38,6, 2021'de ise 52,06 olarak kayda geçti.