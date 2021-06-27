İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran Pazar | İstanbul AYEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran 2021 Pazar İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki çeşitli ilçelerde 27 Haziran 2021 Pazar günü bakım, onarım ve arızadan kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmakta. Kesintiden etkilenen mahallede oturan vatandaşlar da elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırıyor. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklama.

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İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran Pazar | İstanbul AYEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran 2021 Pazar... İstanbul'da elektrik kesintisi öncesi BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından vatandaşların mağdur olmamaları için resmi internet sitesi üzerinden duyurular paylaşılmakta. Bizler de 27 Haziran 2021 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri haberimizde derledik. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Saat kaçta? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın paylaştığı güncel elektrik kesinti listesi. İSTANBUL AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 27 HAZİRAN PAZAR KADIKÖY 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YELKENLİ DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ATATÜRK SANCAKTEPE 10:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ÇENGEL

10:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: NATO YOLU ÜSKÜDAR 10:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ÇEŞME ÇIKMAZI ARNAVUTKÖY NO: 4215338 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4217324 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 27/06/2021 10:00:00 - 27/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 27 HAZİRAN PAZAR AVCILAR NO: 4213365 İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/06/2021 11:00:00 - 27/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR NO: 4216322 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1985., 1986., 1988., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 292., 293., 294. sk bölgelerinde 27/06/2021 00:01:00 - 27/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4216326 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 27/06/2021 04:00:00 - 27/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4197313 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 903., 904., 912., 916., 923., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 27/06/2021 08:00:00 - 27/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAŞAKŞEHİR NO: 4213327 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 10., 11., 12., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ADNAN KAHVECİ, ALADAĞ, ANADOLU, ATLAS, AYÇİÇEĞİ, AÇELYA, BEGONYA, BOĞAZKÖY, DOST, DUYGU, DÜLEK, DİCLE, ENGİN, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, ESMER, GARDENYA, GELİNCİK, GÜLHATMİ, GÜRSES, HAYAL, HOŞDERE, HUZUR, HÜSEYİN DİREN, IRMAK, KAMELYA, KARADUT, KARANFİL, KARDELEN, KARTEPE, KAZIM KARABEKİR, KEMALETTİN TUĞCU, KIRÇİÇEĞİ, KOCATEPE, KOZALAK, KÖROĞLU, LALE, LAVANTA, LEYLAK, MANOLYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEDENİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, NEŞE, PAPATYA, RUMELİ, SAFRAN, SARDUNYA, SARMAŞIK, SIĞIRYOLU, SÜMBÜL, TAFLAN, TATARCIK YOLU, TELLİ, TEVFİK FİKRET, TOHUM, TUNA, TUNCA, TURGUT ÖZAL, YABANGÜLÜ, YEŞİLAY, YEŞİLTEPE, YONCA, ZAMBAK, ZÜMRE, ZÜMRÜT, ÇAMALTI, ÇAMELİ, ÇINARALTI, ÇİĞDEM, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MELTEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk / KOZA mah 1635., 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., ATATÜRK, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAYRAMPAŞA NO: 4220333 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4177035 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, SERAP, SERDAR sk bölgelerinde 27/06/2021 10:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4177031 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / VATAN mah AKINCILAR, AR, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 27/06/2021 10:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYLİKDÜZÜ NO: 4219325 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, DOĞU, SANAYİ sk bölgelerinde 27/06/2021 01:00:00 - 27/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4196468 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4196467 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 200., 59., 65., 67., HÜRRİYET sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4219317 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4216385 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 27/06/2021 10:00:00 - 27/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENLER NO: 4216323 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1043., ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 343., 379., 380., 381., 382., 383., 384., CİHANGİR, ENDÜLÜS, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 27/06/2021 00:01:00 - 27/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4216324 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 777., 781., 782., 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 805., 806., 807., 824., 853., KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR, ÇİNÇİN DERE, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk bölgelerinde 27/06/2021 04:00:00 - 27/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT NO: 4181467 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET ARİF sk / BAĞLARÇEŞME mah AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1241., 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1263., 1270., 1274., 1282., 1283., 1288., 1289., 1290., AHMET ARİF, YAŞAR KEMAL sk / YEŞİLKENT mah 1293., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1301., 1305., 1310., AHMET ARİF, GAZİ, HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 27/06/2021 00:00:00 - 27/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4213322 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk / ORHAN GAZİ mah 1657., 1658., 1659. sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4216463 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001., 3009., 3010., 3011., 3023. sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN NO: 4216506 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, EBUSUUD EFENDİ, ESENEVLER, SAYFİYE, SİLAHTARAĞA, ŞİRİN sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4220328 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BAHÇELİ, ENVER YETİKER, GALİP KULAKSIZOĞLU, GÜRBÜZLER, HAYRİ CELAL ATAMER, MUSTAFA ERKATİP, RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY sk bölgelerinde 27/06/2021 10:00:00 - 27/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH NO: 4176908 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI sk bölgelerinde 27/06/2021 10:00:00 - 27/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN NO: 4197165 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, FİDAN, GÜLDALI, GÜLSEVER, KASIM, NAR, SAVAŞ, ÇINAR sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4210327 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FİDAN, GÜLSEVER, SAVAŞ, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4197171 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLSEVER, LİMON, SELVİ, ÇAM sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4197166 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah LİMON, SELVİ, ZEKİ, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER NO: 4227518 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah HADIMKORU YOLU sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 27/06/2021 10:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ NO: 4207346 İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah Millet caddesi bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4207341 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk bölgelerinde 27/06/2021 09:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4215326 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/06/2021 15:00:00 - 27/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Gülistan Başköy Eğitim Editörü BEDAŞelektrik kesintisi