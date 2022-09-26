İstanbul Beylikdüzü'nde emekli promosyonu kuyruğu! 7 bin 500 TL için saatlerce beklediler

Emekli vatandaşların maaşlarını bankalarına taşıması karşılığında birçok banka promosyon kampanyası başlatmıştı. Bu kapsamda İstanbul Beylikdüzü'nde bir bankanın verdiği 7 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ücretinden faydalanmak isteyen emekliler banka şubesi önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

İŞLEM YAPAMAYANLAR İSYAN ETTİ

Uzun bir süre beklemesine karşın bankadaki işlemlerini yapamayan vatandaş duruma isyan etti.

"KALABALIK OLDUĞU İÇİN İŞLEMLERİMİZİ YAPTIRAMADIK"

Banka önünde bekleyen vatandaşlardan Selma Güleryüz, "Saat 14.30'da geldik 17.00'a kadar bekledik. 17.00'da banka kapandı biz de ayakta kaldık. Promosyon için gelmiştik belki bir ümit alırlar diye ama çok kalabalık olduğu için işlemlerimizi yaptırmadık. Sabah tekrardan gelmeyi düşünmüyorum. Halledebilirsem internet üzerinden halledeceğim" dedi.