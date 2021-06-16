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  3. İstanbul Beyoğlu'nda Eğlence Mekanına Koronavirüs Baskını

İstanbul Beyoğlu'nda Eğlence Mekanına Koronavirüs Baskını

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen koronavirüs denetimler kapsamında kurallarına uymadıkları tespit edilen 1 eğlence mekanı mühürlenirken, 3 işletmenin de faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Eğlence Mekanına Koronavirüs Baskını

Beyoğlu'nda kısıtlama saatinde gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs kurallarına uymadıkları belirlenen 1 eğlence mekanı mühürlenirken, 3 işletmeye de kapatılma kararı verildi. Düzenlenen baskın anı kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda Eğlence Mekanına Koronavirüs Baskını

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe, canlı müzik yasağı, kapasite aşımı, alkol ve tütün sunumu gibi salgının yayılması açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 4 işletmeye baskın yapıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda Eğlence Mekanına Koronavirüs Baskını

Kuralların hiçe sayıldığı işletmelerden biri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, diğer işletmelere kapatılma kararı verilerek iş yerleri hakkında idari yaptırım işlemi uygulandı.

Diğer yandan eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen baskın anı kameraya yansıdı. Görüntülerde eğlence mekanlarının dolu olduğu görülüyordu.

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