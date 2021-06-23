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  3. İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran cinayetler! Sokakta yürüyen çifti öldürdüler

İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran cinayetler! Sokakta yürüyen çifti öldürdüler

İstanbul Büyükçekmece'de kız arkadaşı Adalet Bike ile sokakta yürüdüğü sırada bıçaklanan ardından silahla vurulan Gökhan Denli isimli kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından genç kadında darp edildikten sonra bindirildiği araçta öldürüldükten sonra yol kenarına atıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran cinayetler! Sokakta yürüyen çifti öldürdüler

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece ilçesinde  Dizdariye Mahallesi’de meydana geldi. Gece saatlerinde iki otomobil içerisinden inen şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'yi bıçakladıktan sonra silahlı saldırıda bulundu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Kurşun yağmuruna tutulan Denli olay yerinde hayatını kaybettikten sonra şüpheliler bu kez Denli'nin kız arkadaşı Adalet Bike'ye yöneldi.

İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran cinayetler! Sokakta yürüyen çifti öldürdüler

ÖLDÜRÜLDÜ, YOL KENARINA ATILDI

Şüpheliler Denli'nin kız arkadaşı Adalet Bike'yi geldikleri araca bindirip kaçırdı. Kısa bir sürenin ardındansa genç kadın öldürülerek yol kenarına atıldı. Yüzü tanınmayacak hale gelen kadının vücudunda derin kesik izleri vardı. 

İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran cinayetler! Sokakta yürüyen çifti öldürdüler

DARP EDİLEREK ARACA BİNDİRİLDİ

Genç kadının darp edilerek araca bindirildiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri de ihbar üzerine cinayetin yaşandığı bölgede inceleme başlattı. Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için çalışıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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