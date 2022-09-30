İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!

İstanbul'da vatandaşların birçok ulaşım aracına kolay ve ucuz bir şekilde binmelerini sağlayan İstanbulkart'ta yeni bir değişikliğe gidildi. Yapılacak olan yeni uygulamanın detaylarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin duyurdu.

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin yaptığı açıklamada "İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık’tan sonra kullanıma kapatılacak" ifadelerine yer verdi.

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EKİM AYI İTİBARİYLE SON BULUYOR

Ayrıca Ekim ayından itibaren resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. Turistler ve göçmenleri ücretsiz bir şekilde biniş hakkı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayram itibariyle son buluyor.

KİŞİSELLETİRME ONLİNE OLARAK YAPILABİLİR

Vatandaşlar İstanbulkartlarını kişiselleştirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olarak ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip ederek ya da www.bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden ya da 153'ü arayarak gerekli bilgiler doldurularak kartlarını kişiselleştirilebilir.