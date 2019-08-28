İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor: 238 kişinin işine son verildi

Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerinde "kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak" demişti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan seçildikten sonra işçi kıyımına başladı.

mamoğlu, geçtiğimiz günlerde İBB'nin iştirak şirketlerinden olan MEDYA A.Ş.'de 50'ye yakın gazeteciyi işten çıkartmıştı. İmamoğlu yönetimi dün de aldığı bir kararla belediye iştiraklarından olan BELTUR'da çalışan 175 kişinin işine gönderdiği SMS ile hiçbir gerekçe göstermeden son vermişti.

MEDYA A.Ş. ve BELTUR'dan sonra belediye iştiraki İSPARK'tan da bugün 238 kişinin işine son verildi. İSPARK'tan da işine son verilenlere öncekilerde olduğu gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece SMS gönderildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN'DAN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, duruma sosyalm medya hesabından tepki gösterdi. Bülent Turan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sizi sürekli gündem yapmak doğru değil; ancak bugün İSPARK’tan 238 otopark personeli hiçbir gerekçe olmadan işten atıldı. Cuma günü beklense 6 aylarını dolduracaklarından tazminat haklarını kazanacaklardı. İşle, aşla oynayan abat olamaz, kendinize gelin Sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

İşçilere gönderilen SMS'te "Genel Müdürlük makamının 28.08.2019 tarihli talimat yazısı gereğince görülen lüzum üzerine; İş Sözleşmeniz 4875 sayılı İş Kanununun 17. maddesi çerçevesinde tüm yasal haklarınız ödenerek 28.08.2019 tarihi itibariyle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.