İstanbul elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe | Elektrik kesintisi son dakika sorgulama
İstanbul Anadolu Yakasında 7, Avrupa Yakasında ise 20 ilçede elektrikler kesilecek. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitesinden elde edilen bilgilere göre elektriklerin ne zaman, saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe elektrik kesinti listeleri...
1 Temmuz Perşembe günü bir çok İstanbullu güne elektrik kesintisi ile başladı. Pandemi döneminde evden çalışan milyonlarca kişi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti duyurularını yakından takip ediyor. Bizler de planlı elektrik kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi ile karşılaşan ilçeler ve İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı.
1 TEMMUZ PERŞEMBE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ALİ FUAT CEBESOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARDIÇ KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MELİKŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KILIÇ ALİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MEVLANA CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TAKDİR ÇIKMAZI
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MENEKŞELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: TUĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KURTOĞLUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DENİZATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DÜZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÜZÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: AKASYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÇAMOLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: CEBESOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ADİLE NAŞİT
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SELAM
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: İĞDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
PENDİK
14:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK
09:30 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK
11:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK
16:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ŞEFİKA
SANCAKTEPE
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BARDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ESENŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: GEDİKÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: GÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ALIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BEYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: FASIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: RESİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BARAN
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜLSULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FORMULA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NURPERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: REYHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AĞSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YUDUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KESTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NAR
ÜSKÜDAR
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SUNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ATALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KORKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GEMİCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ŞAİR NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: YEŞİLFİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HUZUREVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MARKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MAVİMARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HAZİRAN
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BEDAŞ
ARNAVUTKÖY
NO: 4235196
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4235204
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SELVA sk bölgelerinde 01/07/2021 02:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4235205
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217170
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah KÖPRÜ, YALVAÇ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237304
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228326
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4231844
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231897
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231907
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 01/07/2021 13:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4237687
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229358
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230505
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196570
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1840., 1841. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237693
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 135. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4232200
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 01/07/2021 03:30:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237683
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, UĞURLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237685
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DARCAN, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, TOMRUK, UĞURLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237122
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MÜGE, OKUL 3, SÜSEN sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237131
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, ÇÖRE OTU sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237227
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMLI sk / ŞİRİNEVLER mah GAZİLER, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 01/07/2021 14:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4237731
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231054
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231059
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk / ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4241626
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BEHİRE, FİLİZ, GÜLBEŞEKER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 01/07/2021 14:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240702
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BAHARİSTAN, FİDAN, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 01/07/2021 18:00:00 - 01/07/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240708
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 01/07/2021 23:00:00 - 02/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4226393
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4227400
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, ADEM YAVUZ, DERYA, GÖKHAN, GÜVERCİN, KEMALİYE, KOMİSER REŞAT DAYI, MİLLET, UTKU, YURT, ÇALIŞKAN sk / YILDIRIM mah 100. YIL, KIZILIRMAK, MAGOSA, ULUDAĞ, İZMİR sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227399
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, BİRLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FIRIN, GÖKHAN, GÜVERCİN, KAFKAS, KEMALİYE, KOMİSER REŞAT DAYI, ÇETİN, ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN sk / YILDIRIM mah BAŞAK sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227404
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, GİRNE, MEHMET AKİF, MİLLET, NAMIK KEMAL, SARAYBOSNA, SELİMİYE, TEVFİK FİKRET, ŞÜKRÜ KANATLI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah SELANİK sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4220341
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AYKUT, AYSUN, BİLGEHAN, BİROL, ELEKTRİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDE, GAZİ KEMAL, GÖZDE, GÜLSEREN, HAKAN, ORDU, VOLKAN, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4217262
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, YENER sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184140
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4230429
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 17., 24., 26., 28., 30., BARBAROS sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4231955
İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229386
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACAKÖY, PEKER, YAREN, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4189991
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220. sk / ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1414., 1416., 1434., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4232085
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270. sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4216494
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2268., 2269., 2270., 2279., 2280., 2305. sk bölgelerinde 01/07/2021 00:30:00 - 01/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4189954
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 247., 248., 249., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4227317
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, BAKİ, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 01/07/2021 00:05:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237072
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, GÜLER, KAKTÜS, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMAPAŞA
NO: 4216471
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, EYNESİL, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237650
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1061., 1062., ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / YENİ MAHALLE mah 540/1., CEBECİ, HACI SALİH EFENDİ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4222341
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, KINALITEPE sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4222342
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 01/07/2021 03:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4217226
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, KAVAK sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah AYAZMA, ŞAİR sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226344
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADANUR, DİZER, FEVZİ ÇAKMAK, FUZULİ, HAMAM, KUMRU, MERAL, OKUL, PAYE, SAHRA, SEMA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZEKİ, ZÜMRÜT, ŞAFAKNUR sk bölgelerinde 01/07/2021 03:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226459
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEKAN, DEVİR, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226486
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DUMANLI, ULUBAŞ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226487
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DEMİRBAŞ, DONATIM, DUMANLI, SÖNMEZAY, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237286
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4217234
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERAP, 1.UZAY, 3.İNÖNÜ, AHMET SEVİM, AKYEL, AYYILDIZ, BAHARİYE, DERİN, FEZA, KAFKAS, MERT, ORAY, SERİN, TÜRKMEN, URLA sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217235
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217233
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217280
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KORELİ, KORUTÜRK, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237241
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YILDIZ, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, SARIKAYA sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230428
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DURSUN, KENAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237250
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BEYAZIT sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4237554
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, ATEŞ ÇİÇEĞİ, AYLANDIZ, CENK, ELA, FİŞEK, KUŞKONMAZ, NURİPAŞA, YONCALI ÇIKMAZI, ÇAMLIK KORU , ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI, İNCİ ÇİÇEĞİ sk / TARABYA mah GÜLVEREN sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, AYBARS, ERCAN, FATİHLER, GÜZELCE ALİPAŞA , KEMAL, KUVAYİ MİLLİYE, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.) sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228955
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237684
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah HADIMKORU YOLU sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229381
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, EYLEM, FEDAKAR, FERAY sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4234316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÖLET sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234319
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217307
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230974
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237727
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk / SAYALAR mah SAYALAR YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231064
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237694
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah CANGÜN, ÖZGÜNAY, ULUSEL sk bölgelerinde 01/07/2021 21:00:00 - 01/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4217276
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1260., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., LÜTFİ AYKAÇ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237653
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 4227405
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.