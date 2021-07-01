İstanbul elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe | Elektrik kesintisi son dakika sorgulama

1 Temmuz Perşembe günü bir çok İstanbullu güne elektrik kesintisi ile başladı. Pandemi döneminde evden çalışan milyonlarca kişi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti duyurularını yakından takip ediyor. Bizler de planlı elektrik kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi ile karşılaşan ilçeler ve İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı.

1 TEMMUZ PERŞEMBE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ALİ FUAT CEBESOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARDIÇ KUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MELİKŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KILIÇ ALİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MEVLANA CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TAKDİR ÇIKMAZI

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MENEKŞELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: TUĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KURTOĞLUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DENİZATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DÜZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÜZÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: AKASYAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÇAMOLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: CEBESOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ADİLE NAŞİT

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SELAM

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: İĞDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN

MALTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

PENDİK

14:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK

09:30 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK

11:30 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK

16:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ŞEFİKA

SANCAKTEPE

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BARDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ESENŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: GEDİKÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: GÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ALIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BEYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: FASIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: RESİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BARAN

TUZLA

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜLSULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FORMULA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NURPERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: REYHANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AĞSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YUDUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KESTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NAR

ÜSKÜDAR

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SUNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ATALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KORKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GEMİCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ŞAİR NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: YEŞİLFİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HUZUREVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MARKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÖZLEM



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MAVİMARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HAZİRAN

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BEDAŞ

ARNAVUTKÖY

NO: 4235196

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4235204

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SELVA sk bölgelerinde 01/07/2021 02:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4235205

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217170

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah KÖPRÜ, YALVAÇ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237304

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228326

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4231844

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231897

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231907

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 01/07/2021 13:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4237687

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229358

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230505

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196570

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1840., 1841. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237693

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 135. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4232200

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 01/07/2021 03:30:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237683

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, UĞURLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237685

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DARCAN, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, TOMRUK, UĞURLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237122

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MÜGE, OKUL 3, SÜSEN sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237131

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, ÇÖRE OTU sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237227

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMLI sk / ŞİRİNEVLER mah GAZİLER, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 01/07/2021 14:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4237731

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231054

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231059

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk / ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4241626

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BEHİRE, FİLİZ, GÜLBEŞEKER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 01/07/2021 14:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240702

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BAHARİSTAN, FİDAN, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 01/07/2021 18:00:00 - 01/07/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240708

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 01/07/2021 23:00:00 - 02/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4226393

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4227400

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, ADEM YAVUZ, DERYA, GÖKHAN, GÜVERCİN, KEMALİYE, KOMİSER REŞAT DAYI, MİLLET, UTKU, YURT, ÇALIŞKAN sk / YILDIRIM mah 100. YIL, KIZILIRMAK, MAGOSA, ULUDAĞ, İZMİR sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227399

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, BİRLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FIRIN, GÖKHAN, GÜVERCİN, KAFKAS, KEMALİYE, KOMİSER REŞAT DAYI, ÇETİN, ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN sk / YILDIRIM mah BAŞAK sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227404

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, GİRNE, MEHMET AKİF, MİLLET, NAMIK KEMAL, SARAYBOSNA, SELİMİYE, TEVFİK FİKRET, ŞÜKRÜ KANATLI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah SELANİK sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4220341

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AYKUT, AYSUN, BİLGEHAN, BİROL, ELEKTRİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDE, GAZİ KEMAL, GÖZDE, GÜLSEREN, HAKAN, ORDU, VOLKAN, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4217262

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, YENER sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184140

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4230429

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 17., 24., 26., 28., 30., BARBAROS sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4231955

İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229386

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACAKÖY, PEKER, YAREN, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4189991

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220. sk / ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1414., 1416., 1434., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4232085

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270. sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216494

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2268., 2269., 2270., 2279., 2280., 2305. sk bölgelerinde 01/07/2021 00:30:00 - 01/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189954

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 247., 248., 249., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4227317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, BAKİ, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 01/07/2021 00:05:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237072

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, GÜLER, KAKTÜS, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMAPAŞA

NO: 4216471

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, EYNESİL, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237650

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1061., 1062., ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / YENİ MAHALLE mah 540/1., CEBECİ, HACI SALİH EFENDİ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4222341

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, KINALITEPE sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4222342

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 01/07/2021 03:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4217226

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, KAVAK sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah AYAZMA, ŞAİR sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226344

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADANUR, DİZER, FEVZİ ÇAKMAK, FUZULİ, HAMAM, KUMRU, MERAL, OKUL, PAYE, SAHRA, SEMA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZEKİ, ZÜMRÜT, ŞAFAKNUR sk bölgelerinde 01/07/2021 03:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226459

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEKAN, DEVİR, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226486

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DUMANLI, ULUBAŞ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226487

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DEMİRBAŞ, DONATIM, DUMANLI, SÖNMEZAY, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237286

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4217234

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERAP, 1.UZAY, 3.İNÖNÜ, AHMET SEVİM, AKYEL, AYYILDIZ, BAHARİYE, DERİN, FEZA, KAFKAS, MERT, ORAY, SERİN, TÜRKMEN, URLA sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217235

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217233

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217280

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KORELİ, KORUTÜRK, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237241

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YILDIZ, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, SARIKAYA sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230428

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DURSUN, KENAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237250

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BEYAZIT sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4237554

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, ATEŞ ÇİÇEĞİ, AYLANDIZ, CENK, ELA, FİŞEK, KUŞKONMAZ, NURİPAŞA, YONCALI ÇIKMAZI, ÇAMLIK KORU , ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI, İNCİ ÇİÇEĞİ sk / TARABYA mah GÜLVEREN sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, AYBARS, ERCAN, FATİHLER, GÜZELCE ALİPAŞA , KEMAL, KUVAYİ MİLLİYE, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.) sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228955

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237684

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah HADIMKORU YOLU sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229381

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, EYLEM, FEDAKAR, FERAY sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4234316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÖLET sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217307

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230974

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237727

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk / SAYALAR mah SAYALAR YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231064

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237694

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah CANGÜN, ÖZGÜNAY, ULUSEL sk bölgelerinde 01/07/2021 21:00:00 - 01/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4217276

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1260., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., LÜTFİ AYKAÇ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237653

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4227405

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.