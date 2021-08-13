İstanbul elektrik kesintisi 13 Ağustos 2021! İstanbul planlı elektrik kesintisi BEDAŞ başlıkları şu sıralar internet mecrasında aratılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Avrupa Yakasında gerçekleşecek olan elektrik kesinti listesini biz de haberimizde yer verdik.

BEDAŞ 13 AĞUSTOS CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 6202331

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, BAHARDALI, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6196332

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ASRİ, ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, KADER, KILIÇ, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MUTLU, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, SUBOYU, UYGAR, YELPAZE, ZABİT, ÇIKMAZ, ÇİÇEK, İSKECE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5588318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 222., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, KAZIM KARABEKİR, SEZAİ KARAKOÇ sk / NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 5., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 13/08/2021 00:30:00 - 13/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6205930

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADATEPE, CUMHURİYET, KOCATEPE, TINAZTEPE sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6045330

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, İSKECE sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6192190

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 13/08/2021 01:00:00 - 13/08/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192198

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 13/08/2021 04:00:00 - 13/08/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192301

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6205351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 13/08/2021 13:00:00 - 13/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6205341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ sk / ZAFER mah AHMET KABAKLI, AHMET YESEVİ, BERGAMA, COŞARSU, CİHANGİR, EFLATUN, KALYON, KAPTAN, MADALYON, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, ÇAĞATAY sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 38. sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6212340

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6232387

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 13/08/2021 11:00:00 - 13/08/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6232393

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 16. sk bölgelerinde 13/08/2021 12:30:00 - 13/08/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 5428317

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÜL ACARA, GÜL ACARA ALT, GÜLFEM, GİRNE, HUZUR, NURGÜL, SEBAT, SERGÜL, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 13/08/2021 00:00:00 - 13/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 5084320



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, DEMİRKIRAN ARALIĞI, GENİŞ sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6218371

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKTAY, MUSTAFA KEMAL, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6191841

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL // ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah sk / DAĞYENİCE mah sk / / HİSARBEYLİ mah sk / KARACAKÖY MERKEZ mah sk / KESTANELİK mah sk / KIZILCAALİ mah sk / ORMANLI mah sk / SUBAŞI mah sk / YALIKÖY mah sk / YAZLIK mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÖRCÜNLÜ mah sk / ÖRENCİK mah sk / İZZETTİN mah sk bölgelerinde 13/08/2021 00:30:00 - 13/08/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6207323

ISTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5865320

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BAŞAKKÖY MAH. ÇİFTLİKKÖY YOLU SOKAK bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 6191925

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 157., 158., 160., 161., 162., MERCAN, SEYİT ONBAŞI sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6218357

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1043. sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6218358

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 651. ÇIKMAZ, 667., 668., MAHMUTBEY, SAKARYA sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6191869

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1633., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 13/08/2021 00:00:00 - 13/08/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5761323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 277., 283., 284., 287., OKURLAR sk / NAMIK KEMAL mah 19. sk / İNCİRTEPE mah 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 282., 283., 285., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/08/2021 00:00:00 - 13/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5876323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 665., 678., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6212345

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 725., 745., 746., 747., 759. sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6220320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah AKREP, ARSLAN, AYASOFYA, BAŞAK, KOVA, İPEK, ŞEN sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6218325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1465., 1469. sk bölgelerinde 13/08/2021 14:00:00 - 13/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 6191890

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KAHRAMAN, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk / SAKARYA mah NERGİS sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 5402537

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, LODOS, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ALİŞAH ÇIKMAZI, CANFEDA CAMİİ, CANFEDA CAMİİ ARALIĞI, DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, KANAT, KARAKOL, KEFEVİ, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ, TERCÜMAN YUNUS, TESTERECİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ALİPAŞA TÜRBESİ, CUMA DAMI, ESKİ ALİPAŞA, ESKİ BOSTAN ÇIKMAZI, FEVZİPAŞA, GÜL DEDE, KABAKULAK, KABAKULAK 2. ÇIKMAZI, KARABULUT, KARAGÜMRÜK MEYDANI, KÖMÜRCÜ BAHADIR, KÜLAHLI, LÜLECİ YEKTA, MELEK HOCA, MELEK HOCA 2. ÇIKMAZI, MELEK HOCA 3. ÇIKMAZI, NAKKAŞ LEVNİ, PERENDEBAZ, PROF. NACİ ŞENSOY, RENDECİLER, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TAHTACILAR, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, YAZMACI HÜSREV, YAZMACI HÜSREV ARALIĞI, YENİ BUCAK, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN, İZZETAĞA, İŞKEMBECİ MALİK sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, HARAP DEĞİRMEN, HATİCE SULTAN, KEPENEKLİ NUMAN, KORUCU, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MELEK HOCA, MUHTAR YEKTA, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SAHTİYANCI, SARMAŞIK, SAĞEL, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, VİRAN MESCİDİ, VİRAN ODALARI, VİRAN ODALARI ARALIĞI, YAŞMAKLI, YUSUFAĞA, YUSUFAĞA ARALIĞI, ŞÜKRÜ NAİLİ sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 13/08/2021 00:00:00 - 13/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192287

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah DARÜLHADİS, TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah DİVANEFENDİ, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE, VEFA sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT sk bölgelerinde 13/08/2021 14:00:00 - 13/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 5921317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KÖŞEGEN, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÖZGÜR sk / YENİDOĞAN mah ARMAĞAN, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KARANFİL, KÖŞEGEN, TARLA, ÇAKIR sk / YILDIZTABYA mah AKGÜN, BAYIR, BERCESTE, BEYZA, BUKET, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÇİLEKLİ BAHÇE sk bölgelerinde 13/08/2021 00:05:00 - 13/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5917348

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AYBENİZ, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk bölgelerinde 13/08/2021 00:05:00 - 13/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5987321

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6011322

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/5., 569., 569/1., CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAHADIR, ERTUĞRULGAZİ sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5994316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, 27 MAYIS, DOĞAN sk / YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, CAMİ, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÇINAR, ÜÇGEN, ŞİRİN sk bölgelerinde 13/08/2021 12:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 5850316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLİZAR, HALDUN TANER, NADİDE sk bölgelerinde 13/08/2021 00:00:00 - 13/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5852316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah METE, NAZIM ERTEN, POYRAZLI, TURUNÇLU sk bölgelerinde 13/08/2021 03:00:00 - 13/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6163318

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADALI, ADANIR, ADAŞ, GONCA, TALİP, ZÜHRE sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 5802317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, CABİR, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PAŞABAHÇE, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, SÖYLER, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 13/08/2021 01:00:00 - 13/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6221320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, BOZDEMİR, ENİS, FERDAĞ, HAMAM, HATIRA, SİNEM, TEMİZEL, TUANA, VATAN, ZUHAL, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5804321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah DAR, ESMA ÇIKMAZI, GAYRETLİ, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5806316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, FİGEN, GÜLBAHÇE, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUBİLAY, KUYTU, MUTLU, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEREFE sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192300

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, BİNNUR, CAN, CİHAD, NATO, OĞUZELİ, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 13/08/2021 10:00:00 - 13/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 5928317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 13/08/2021 00:01:00 - 13/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5931316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk bölgelerinde 13/08/2021 00:01:00 - 13/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6110316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah GEDİZ, TURAN EMEKSİZ sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6090316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1602., 2.NAMIK KEMAL, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/08/2021 09:30:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6085319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AKKAYA, AKSU YOKUŞU, AKÇINAR, ALTAN, ARABA YOLU, ARAS, ATEŞ, AYDOĞAN , BURÇ, CUMHURİYET BİLİNMEYEN, DALGIÇ, DERE OTU, DOĞRU, DUMAN, DURGUN, ELMALIK, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, FERAH, FİZAN ÇIKMAZI, GAZİLER, GÜLDEN, HASRET, KALKANCI, KANLICA, KAZIM KARABEKİR, KEFELİ BAYIRI, KÖROĞLU, MEKKENUR CAMİ, MURAT SİTESİ, MURAT ÇAVUŞ, OKUL , OKUL ALTI, OKUL BAYIRI, ON KASIM, RÜZGARLIK, SELVİ ÇAMI, SULTAN, TABYA, TOPOYAN, TURNA, YENİ YOL, ÖZŞAHİNLER, İKLİM, ŞAHİNİM sk / KUMKÖY mah GÜZEL GEÇİT sk bölgelerinde 13/08/2021 01:00:00 - 13/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6086323

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah KARAAĞAÇ, LADİN, ORTA SELVİ sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 5865319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5866316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk / KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6201353

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk bölgelerinde 13/08/2021 09:00:00 - 13/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.