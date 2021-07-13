İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 13 Temmuz Salı? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
13 Temmuz Salı İstanbul elektrik kesinti listesi araştırılıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan liste ile İstanbul'da elektrik saat kaçta gelecek? sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar.
İstanbullular bugün sabah saatlerinden itibaren elektriksiz kaldı. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Avrupa ve Asya kıtalarındaki bir çok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintinin olacağını bilinmeyenlerde hangi ilçelerde kesinti var? Elektrikler ne zaman gelecek? şeklinde soruları aratıyor. Bizler de BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan İstanbul elektrik kesinti listelerine haberimizde yer verdik.
AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 13 TEMMUZ SALI
ATAŞEHİR
11:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: İNKILAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YAVUZBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜYÜK FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜYÜK BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ÇEŞME
16:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEDRESE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARDALYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEVREK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: YEŞİL VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: AYDIN TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UĞRAK ÇIKMAZI
14:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAHARİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÖKNELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: VEFA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YAREN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VARLIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MENTEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ONBİREVLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HANIMELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ASLANAĞZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KENT ORMANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAVAKLIDERE
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ÇALIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TURAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZERRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FULYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: LAVANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZEAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DENİZYILDIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ETHEMKAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KAHKEŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ECE
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: KATRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TİMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AHMET NAİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GÜLYÜZLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: İNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YEŞİLVADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SEMAVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SUNULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KÜMEEVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAYESTE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: SARIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: MAHİNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: BALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: KASIMPATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: TAŞLIYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: MEHTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: SARIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: SEZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: CANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: SABAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: GÜNER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: TERAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: YELKENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: DERECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: İYİMSER
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TANSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SEMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: TEKİN
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LİMON
ŞİLE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAKIROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: HASIRCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEYRANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ÇAKIROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SUBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KORKUT
SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BEKTAŞOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EBUSUUD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VEFALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LAVANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SARIMEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SELEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SÜVARİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAHİRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARDEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AKABE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: FARUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GONCAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KIRKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KOÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAMBU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ATABAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAYIRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAŞLICA
09:30 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: SAHİL
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ATACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AZİMKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERVİŞPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEDENİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AHENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AZİMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: YAĞMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÖZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SİPAHİOĞULLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: BESTEKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KURNA YOLU
ÜMRANİYE
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: LEYLAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BİGA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MENGÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MAHMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUNALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÖZYAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ASİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞENKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KAYNAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TANSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÖZIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KAYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SARIÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUNCELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YEŞİL GÖNEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YAZEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DOLAYLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ERGEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYRANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: NARÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: FLORYA
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ÇAMLICA TEPESİ
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SULTAN MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLLUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ASALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DERE YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GELİNCİK YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YENİ AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CADDEBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MELİSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUTUP YILDIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KATİBİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ELMAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU
BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 13 TEMMUZ SALI
ARNAVUTKÖY
NO: 4569324
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4573316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4505325
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4572323
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4237679
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, BALIK YOLU, CANSU, DURU, DİNÇ, G-1, G-100, G-101, G-104, G-105, G-106, G-107, G-108, G-109, G-110, G-111, G-112, G-114, G-115, G-116, G-128, G-129, G-134, G-135, G-136, G-137, G-19, G-20, G-201, G-202, G-21, G-221, G-222, G-223, G-24, G-27, G-34, G-40, G-403, G-404, G-405, G-410, G-411, G-539, G-541, G-57, G-588, G-598, G-599, G-84, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, ORKUN, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 440., 441., 442., 444., 445., 447., 448., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah 414., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4574318
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4535316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah FİLİZ, MİNE sk bölgelerinde 13/07/2021 13:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4512316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 127., 128., 133., 134. sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4558355
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1293., 1296., 1297., 1300., 1313., MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 13/07/2021 03:30:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4467321
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah COŞKUN, GAMZE, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, İSFAHAN sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4435321
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4569399
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2043. sk / SANCAKTEPE mah FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 969. sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4434384
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, DERE, DEREBOYU 1, ESENTEPE, FETİH, FETİH 7., GÖKTEPE 1, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., MİTHATPAŞA 7., YILDIRIM 1, ÇAMLIDERE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 13/07/2021 00:00:00 - 13/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4569508
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KIZILCIK sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4576417
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HURMALI, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 13/07/2021 11:30:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4576517
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 13/07/2021 02:00:00 - 13/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581371
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581390
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah DANTELACI, EBUZİYA, MOR SÜMBÜL, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581370
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah MUHASEBECİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581372
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah MOR SÜMBÜL, İSTANBUL sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581369
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4574331
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581326
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, DEMİRKAPI, KARABAL sk bölgelerinde 13/07/2021 15:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4510398
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510392
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510394
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4510398
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510392
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510394
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4412382
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4534321
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., AYDIN MENDERES sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4519322
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah DİREKÇİBAŞI sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510418
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah EKREM TUR, TARLABAŞI, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM sk bölgelerinde 13/07/2021 15:00:00 - 13/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4572324
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, BUYRUK, DURUÇAY, ETİLER, HADIMKÖY YOLU, HARBİYE, HASAT, HASTÜRK, HAŞMET, HOŞGÖRÜ, HOŞSEDA, HÜDA, HÜKÜMDAR, HİCAZ, IŞILTI, KATİP, KAYMAK, KIYMET, KIZILERİK, KUZU, MAKUL, MAŞUK, MEDENİYET, MEHMET YEŞİLGÜL, MEHPARE, MELİKE, MELİKŞAH, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR, İNKILAP sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk / ORHAN GAZİ mah 1673. sk bölgelerinde 13/07/2021 00:30:00 - 13/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4567327
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah TRAKYA 2 sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4448323
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4564368
İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk bölgelerinde 13/07/2021 01:30:00 - 13/07/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4564363
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/07/2021 01:30:00 - 13/07/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4569322
İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4564389
İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4558317
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4564331
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4431316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1153. sk / PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1522. sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1357., 1453., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 13/07/2021 00:00:00 - 13/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4567320
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 13/07/2021 11:00:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4431325
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER sk bölgelerinde 13/07/2021 00:05:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4431326
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 2.GÜVERCİN, AKZAMBAK, AŞIK VEYSEL, BULUT, BURKULAN, DEREİÇİ, DERVİŞAN, DÖNEÇ, DİKYOL, EMİRLER, FUNDA, GÜNDOĞDU, HAKAN, HEYELAN, KAYGAN, KELEBEK, SAYA YOLU, SEVAL, TOZLU, VEFA, YAY, YAYGAN, İNEN sk bölgelerinde 13/07/2021 00:05:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4497325
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah FIRAT, KORU, İNCİ sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510370
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah BERFİN, KARADENİZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 4367321
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4431333
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510395
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 265., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4434399
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, SAVAŞ, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 13/07/2021 03:00:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4576418
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah KAHRAMAN, LALEZAR sk bölgelerinde 13/07/2021 13:00:00 - 13/07/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581422
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAZIM KARABEKİR, SAADET, SANCAK, ÖZNUR sk bölgelerinde 13/07/2021 18:00:00 - 13/07/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581413
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, ÇARŞI sk bölgelerinde 13/07/2021 18:00:00 - 13/07/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4423316
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BEŞİR, BEŞİR ÇIKMAZI, BODUR, BOZKURT, BUHARA, BÜLBÜLDERE, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, ETİ, KABATAŞ, MEHTER, SEMERKANT, SEYİR, TAŞKENT, YEDİPINAR, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET, ÖTÜGEN sk / ÇELİKTEPE mah BUHARA, SEMERKANT, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4571321
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4569355
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.SAZLI, MESTAN, NESLİHAN, ÖVER sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4569370
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.YONCA, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, GARİP, KURUÇEŞME, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4519320
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4481320
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE sk / İSTİNYE mah ABİDE, BURHAN, GÜMÜŞ DAMLA, YILDIZ , ÜZÜMLÜ sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4565317
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4566317
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DEVİR, GEÇİT, GÜNTÜRKÜN, TURGUT REİS, ÇİZGİ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4226446
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, HÜSREV GEREDE, KADIRGALAR, MAÇKA, MİM KEMAL ÖKE, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, DERYADİL, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, MURADİYE BAYIRI, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 13/07/2021 00:00:00 - 13/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226447
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah BOSTAN sk bölgelerinde 13/07/2021 03:00:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4507316
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184173
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah GÜLER 1, SAVAR, YALVAÇ, YEŞİLTEPE, İNCİ sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510415
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah BİLGİN, KURDELA, NİLGÜN, SİMİTÇİ, TEKİR, ÖMER HAYYAM sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4510393
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4532327
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4532330
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 4522317
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 12/07/2021 20:00:00 - 13/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4569515
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8. sk bölgelerinde 13/07/2021 02:00:00 - 13/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4569713
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/18., G/8. sk bölgelerinde 13/07/2021 02:00:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581354
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/2., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 13/07/2021 08:00:00 - 13/07/2021 09:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4569726
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/7) sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4581353
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 298. sk bölgelerinde 13/07/2021 11:00:00 - 13/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.