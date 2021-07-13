İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 13 Temmuz Salı? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbullular bugün sabah saatlerinden itibaren elektriksiz kaldı. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Avrupa ve Asya kıtalarındaki bir çok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintinin olacağını bilinmeyenlerde hangi ilçelerde kesinti var? Elektrikler ne zaman gelecek? şeklinde soruları aratıyor. Bizler de BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan İstanbul elektrik kesinti listelerine haberimizde yer verdik.

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 13 TEMMUZ SALI

ATAŞEHİR

11:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: İNKILAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YAVUZBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜYÜK FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜYÜK BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ÇEŞME

BEYKOZ

16:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEDRESE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SARDALYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEVREK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: YEŞİL VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: AYDIN TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: UĞRAK ÇIKMAZI

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAHARİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÖKNELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: VEFA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YAREN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VARLIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: MENTEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ONBİREVLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HANIMELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AŞIKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ASLANAĞZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KENT ORMANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAVAKLIDERE

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ÇALIKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TURAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FULYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: LAVANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZEAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DENİZYILDIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ETHEMKAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KAHKEŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ECE

KARTAL

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: KATRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: TİMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AHMET NAİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: GÜLYÜZLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: İNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YEŞİLVADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SEMAVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SUNULLAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KÜMEEVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ŞAYESTE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: SARIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: MAHİNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: BALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: KASIMPATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: TAŞLIYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: MEHTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: SARIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: SEZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: CANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: SABAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: GÜNER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: TERAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: YELKENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: DERECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: İYİMSER

MALTEPE

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TANSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TINAZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SEMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: TEKİN

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: AŞIK VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LİMON

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAKIROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: HASIRCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEYRANTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ÇAKIROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SUBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KORKUT

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BEKTAŞOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇİMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BOZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EBUSUUD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VEFALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: LAVANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SARIMEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SELEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SÜVARİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜLCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAHİRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KARDEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AKABE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: FARUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GONCAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KIRKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KOÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAMBU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ATABAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAYIRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAŞLICA

TUZLA

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: SAHİL

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ATACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AZİMKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERVİŞPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEDENİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AHENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AZİMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: YAĞMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÖZGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SİPAHİOĞULLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: BESTEKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KURNA YOLU

ÜMRANİYE

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: LEYLAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: BİGA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖZARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MENGÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MAHMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUNALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÖZYAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ASİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞENKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KAYNAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TANSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÖZIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KAYIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SARIÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUNCELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YEŞİL GÖNEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: YAZEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DOLAYLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ERGEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYRANTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: NARÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: FLORYA

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ÇAMLICA TEPESİ

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SULTAN MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ASALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DERE YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GELİNCİK YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YENİ AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CADDEBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MELİSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUTUP YILDIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KATİBİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ELMAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 13 TEMMUZ SALI

ARNAVUTKÖY

NO: 4569324

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4573316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4505325

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4572323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4237679

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, BALIK YOLU, CANSU, DURU, DİNÇ, G-1, G-100, G-101, G-104, G-105, G-106, G-107, G-108, G-109, G-110, G-111, G-112, G-114, G-115, G-116, G-128, G-129, G-134, G-135, G-136, G-137, G-19, G-20, G-201, G-202, G-21, G-221, G-222, G-223, G-24, G-27, G-34, G-40, G-403, G-404, G-405, G-410, G-411, G-539, G-541, G-57, G-588, G-598, G-599, G-84, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, ORKUN, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 440., 441., 442., 444., 445., 447., 448., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah 414., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4574318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4535316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah FİLİZ, MİNE sk bölgelerinde 13/07/2021 13:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4512316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 127., 128., 133., 134. sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4558355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1293., 1296., 1297., 1300., 1313., MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 13/07/2021 03:30:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4467321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah COŞKUN, GAMZE, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, İSFAHAN sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4435321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569399

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2043. sk / SANCAKTEPE mah FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 969. sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4434384

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, DERE, DEREBOYU 1, ESENTEPE, FETİH, FETİH 7., GÖKTEPE 1, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., MİTHATPAŞA 7., YILDIRIM 1, ÇAMLIDERE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 13/07/2021 00:00:00 - 13/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569508

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KIZILCIK sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4576417

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HURMALI, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 13/07/2021 11:30:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4576517

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 13/07/2021 02:00:00 - 13/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581371

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581390

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah DANTELACI, EBUZİYA, MOR SÜMBÜL, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581370

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah MUHASEBECİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581372

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah MOR SÜMBÜL, İSTANBUL sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581369

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4574331

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, DEMİRKAPI, KARABAL sk bölgelerinde 13/07/2021 15:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4510398

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510392

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510394

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4510398

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510392

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510394

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 13/07/2021 00:01:00 - 13/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4412382

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4534321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., AYDIN MENDERES sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4519322

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah DİREKÇİBAŞI sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510418

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah EKREM TUR, TARLABAŞI, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM sk bölgelerinde 13/07/2021 15:00:00 - 13/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4572324

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, BUYRUK, DURUÇAY, ETİLER, HADIMKÖY YOLU, HARBİYE, HASAT, HASTÜRK, HAŞMET, HOŞGÖRÜ, HOŞSEDA, HÜDA, HÜKÜMDAR, HİCAZ, IŞILTI, KATİP, KAYMAK, KIYMET, KIZILERİK, KUZU, MAKUL, MAŞUK, MEDENİYET, MEHMET YEŞİLGÜL, MEHPARE, MELİKE, MELİKŞAH, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR, İNKILAP sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk / ORHAN GAZİ mah 1673. sk bölgelerinde 13/07/2021 00:30:00 - 13/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4567327

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah TRAKYA 2 sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4448323

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4564368

İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk bölgelerinde 13/07/2021 01:30:00 - 13/07/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4564363

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/07/2021 01:30:00 - 13/07/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569322

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4564389

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4558317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4564331

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4431316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1153. sk / PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1522. sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1357., 1453., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 13/07/2021 00:00:00 - 13/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4567320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 13/07/2021 11:00:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4431325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER sk bölgelerinde 13/07/2021 00:05:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4431326

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 2.GÜVERCİN, AKZAMBAK, AŞIK VEYSEL, BULUT, BURKULAN, DEREİÇİ, DERVİŞAN, DÖNEÇ, DİKYOL, EMİRLER, FUNDA, GÜNDOĞDU, HAKAN, HEYELAN, KAYGAN, KELEBEK, SAYA YOLU, SEVAL, TOZLU, VEFA, YAY, YAYGAN, İNEN sk bölgelerinde 13/07/2021 00:05:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4497325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah FIRAT, KORU, İNCİ sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510370

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah BERFİN, KARADENİZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4367321

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4431333

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510395

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 265., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4434399

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, SAVAŞ, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 13/07/2021 03:00:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4576418

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah KAHRAMAN, LALEZAR sk bölgelerinde 13/07/2021 13:00:00 - 13/07/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581422

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAZIM KARABEKİR, SAADET, SANCAK, ÖZNUR sk bölgelerinde 13/07/2021 18:00:00 - 13/07/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581413

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, ÇARŞI sk bölgelerinde 13/07/2021 18:00:00 - 13/07/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4423316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BEŞİR, BEŞİR ÇIKMAZI, BODUR, BOZKURT, BUHARA, BÜLBÜLDERE, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, ETİ, KABATAŞ, MEHTER, SEMERKANT, SEYİR, TAŞKENT, YEDİPINAR, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET, ÖTÜGEN sk / ÇELİKTEPE mah BUHARA, SEMERKANT, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4571321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4569355

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.SAZLI, MESTAN, NESLİHAN, ÖVER sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569370

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.YONCA, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, GARİP, KURUÇEŞME, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4519320

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4481320

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE sk / İSTİNYE mah ABİDE, BURHAN, GÜMÜŞ DAMLA, YILDIZ , ÜZÜMLÜ sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4565317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4566317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DEVİR, GEÇİT, GÜNTÜRKÜN, TURGUT REİS, ÇİZGİ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4226446

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, HÜSREV GEREDE, KADIRGALAR, MAÇKA, MİM KEMAL ÖKE, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, DERYADİL, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, MURADİYE BAYIRI, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 13/07/2021 00:00:00 - 13/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226447

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah BOSTAN sk bölgelerinde 13/07/2021 03:00:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4507316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184173

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah GÜLER 1, SAVAR, YALVAÇ, YEŞİLTEPE, İNCİ sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510415

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah BİLGİN, KURDELA, NİLGÜN, SİMİTÇİ, TEKİR, ÖMER HAYYAM sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4510393

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4532327

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4532330

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 13/07/2021 12:00:00 - 13/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4522317

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 12/07/2021 20:00:00 - 13/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569515

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8. sk bölgelerinde 13/07/2021 02:00:00 - 13/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569713

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/18., G/8. sk bölgelerinde 13/07/2021 02:00:00 - 13/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581354

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/2., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 13/07/2021 08:00:00 - 13/07/2021 09:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4569726

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/7) sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4581353

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 298. sk bölgelerinde 13/07/2021 11:00:00 - 13/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.