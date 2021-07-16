İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 16 Temmuz Cuma? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bir çok ilçede BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı su kesintileri yaşanacak. Peki İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 16 Temmuz Cuma? İşte İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)...
16 Temmuz 2021 Cuma İstanbul elektrik kesinti listesi yayımlandı. Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan elektrik kesinti listelerine göre tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde...
16 TEMMUZ CUMA AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
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09:00 - 18:00 saat aralığında
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14:00 - 17:00 saat aralığında
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09:00 - 13:00 saat aralığında
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ÇEKMEKÖY
09:30 - 15:30 saat aralığında
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KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR
10:00 - 18:00 saat aralığında
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09:30 - 15:30 saat aralığında
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PENDİK
09:00 - 18:00 saat aralığında
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ŞİLE
10:30 - 15:00 saat aralığında
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SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
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09:30 - 14:30 saat aralığında
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09:30 - 15:30 saat aralığında
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ÜMRANİYE
13:30 - 18:00 saat aralığında
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09:00 - 18:00 saat aralığında
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ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
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09:00 - 14:00 saat aralığında
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16 TEMMUZ CUMA SU KESİNTİSİ BEDAŞ
AVCILAR
NO: 4635337
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4574323
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4467327
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2651., 2652., 2653., 2654. sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4603521
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, ENGİNAR, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, MİNE, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, ÇAKMAK, ÜSKÜP, ŞAFAK sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4631325
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, GÜNEŞTEL, MANASTIR, SİNAN sk bölgelerinde 16/07/2021 19:30:00 - 16/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4603460
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah HÜSREV GEREDE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, HÜSREV GEREDE sk bölgelerinde 16/07/2021 10:00:00 - 16/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184177
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 16/07/2021 10:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4603458
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah ANAFARTALAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 16/07/2021 13:00:00 - 16/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4614367
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DEFNE 4, ERGUVAN 1, GARDENYA, HADIMKÖY YOLU, YEDİTEPE, YENİBAHAR, ZEREFŞAN sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4602330
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 16/07/2021 10:00:00 - 16/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4632321
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah NAZLI sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4632316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah COŞAR ÇIKMAZI, CİHANGÜL, CİVELEK ÇIKMAZI, KARACAKÖY, RUMELİLER ÇIKMAZI sk / ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLI, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4564333
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BAĞLAR, NENEHATUN, YENİ, ZERDE, İLYAS, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İREM, İŞTİRAK sk bölgelerinde 16/07/2021 10:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4619323
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1668., 1669., 1670., 1671., 1672., 1673. sk bölgelerinde 16/07/2021 10:00:00 - 16/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4527316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, GÜLER, KAKTÜS, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4529321
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, ABDULHAMİT HAN, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4525316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, KARTAL, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.SEVGİ, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, FIRIN, KARTAL, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4529326
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, LADİN, OKUL, PAPATYA, TARÇIN sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÇİĞDEM, AYDINLIK, BOZKURT, FIRIN, IŞIK, KARTAL, KAYNAK, KUBİLAY, PAPATYA, SAFİR, ŞAHİN sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510374
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, MEHMET ÇOLAKOĞLU sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, KAYNAR sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 16/07/2021 09:30:00 - 16/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 4614449
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah HİSAR ÇEŞMESİ sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM, HORHOR, KAKMACI, MEHMET LÜTFÜ, RAGIPBEY, TAYYARECİ ORHAN, YENİ ORTA, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk bölgelerinde 16/07/2021 10:30:00 - 16/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4603328
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, FABRİKA, GÜVENLİK, LANGA HİSARI, MERMERCİLER, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, İSKELE MEYDANI sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY sk bölgelerinde 16/07/2021 20:00:00 - 17/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4614398
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 16/07/2021 23:30:00 - 17/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4619321
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115. sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 1.PAPATYA, 2.LALE, 712., AKKAVAK, ANANAS, AŞIK VEYSEL, BEGONYA, KUŞKONMAZ, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, YILDIZ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.KEKLİK, 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BALABAN, BALIKÇIN, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, BOZDOĞAN, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, GÜVERCİN, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, MAVİKUŞ, MİRE ÖRDEK, PAPAĞAN, PENGUEN, PUHU, PİLİÇ, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, TURNA, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAKAR, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÇOBAN ALDATAN, ÜVEYİK, İSPİNOZ, ŞAHİN, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4603327
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, BAHRİYELİ, DOĞRAMACI EMİN, DİŞBUDAK, FİKİR ÇIKMAZI, GELİNCİK, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KAPALI BAKKAL, KUTLUK, MAHMUT ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, ORTA, OSMAN ÇIKMAZI, SALİH AĞA, SU YOLCU ÇIKMAZI, TACİKLER, TAŞOCAĞI, TERAS, YENİ BOSTAN, YENİLİK, ÇAĞATAY ÇIKMAZI, ÇELEBİ DERESİ, ÇELEBİ YOKUŞU, ÖZGÜRLÜK, İSPİRLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/07/2021 09:30:00 - 16/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4481324
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, EYLEM, FEDAKAR, FERAY sk bölgelerinde 16/07/2021 09:30:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4566316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, SAKARYA, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4618316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk bölgelerinde 16/07/2021 09:00:00 - 16/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4603445
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, HANÇER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TAŞLIK, TEPELER, TİRYOL, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk bölgelerinde 16/07/2021 10:00:00 - 16/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.