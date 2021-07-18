İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 18 Temmuz Pazar? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki çeşitli ilçelerde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılan BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın 18 Temmuz Pazar elektrik kesinti listeleri haberimizde...

18 TEMMUZ PAZAR BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

AVCILAR

NO: 4574324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-705, G-724, G-725, G-869 sk bölgelerinde 18/07/2021 09:00:00 - 18/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4603483

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 18/07/2021 10:00:00 - 18/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4647333

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, GÜNEŞ, OBA, SEMA sk bölgelerinde 18/07/2021 17:00:00 - 18/07/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4635341

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EĞİTİM VADİSİ BULVARI sk bölgelerinde 18/07/2021 09:00:00 - 18/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4635342

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KADİR sk bölgelerinde 18/07/2021 09:00:00 - 18/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4572316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 18/07/2021 10:00:00 - 18/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656374

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 18/07/2021 11:00:00 - 18/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4635338

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 18/07/2021 13:00:00 - 18/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4566344

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, EGEMENLİK, KAHYA, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KARACAKÖY, PARK, SERAMİK, ÜMMET ÇIKMAZI, İRADE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/07/2021 10:00:00 - 18/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4661363

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1632. sk bölgelerinde 18/07/2021 10:00:00 - 18/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4614399

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 17/07/2021 23:30:00 - 18/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4649323

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 18/07/2021 03:00:00 - 18/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4637319

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, OKÇU, SAADET, SANCAK sk bölgelerinde 18/07/2021 10:00:00 - 18/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4667778

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, SÜLEYMAN NAZİF sk bölgelerinde 18/07/2021 12:00:00 - 18/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4646324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1.KORUTÜRK, 2.ATATÜRK, 2.IHLAMUR, 2.PINAR, 2.SELVİ, 5.MENEKŞE, BADEMLİ ÇIKMAZI, CAMİALTI, GÖKNAR, KAVAK, KAYIN ÇIKMAZI, KOÇLAR, MEŞE, MUZ DALI ÇIKMAZI, OKUL ÇIKMAZI, PALMİYE, SEVGİ ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, İNİŞ sk / TEVFİKBEY mah 1.BAYIR, 1.CEM SULTAN, 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.HÜRRİYET, 1.IRMAK, 1.KANAL, 1.KAYA, 1.KESKİN, 1.KUBİLAY, 1.KUMRU, 1.SAKA KUŞU, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 2.TUNA, 2304., 4.KARANFİL, 4.MUTLU, 6.FATİH, AKKUŞ, EMİR, GÖREMEN, KAHRAMAN, KAMİL EFENDİ, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, MUAMMER AKSOY, NAZLI, ORTA KENT, SAMİ PAŞA, SARAY, SEÇKİN, TAHSİN TEKOĞLU, TEZ BAŞARAN ÇIKMAZI, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÇOBAN, ÖZAY, ÖZLER, İLKBAHAR, İSTİKLAL, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT RECEP sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.AYDIN, 1.DUMLUPINAR, 1.DİLEK, 1.ENFES, 1.GAZİ, 1.GÜR, 1.KAYA, 1.KOCATEPE, 1.KUBİLAY, 1.UFUK, 1.ŞEN, 1306., 1314. ÇIKMAZ, 1316., 2.BİRLİK, 2.ERGUVAN, 2.YILDIZ, 2.ÇAMLIK, 2.ÇİMEN, 2.ÖZGÜR, 3.AŞIK VEYSEL, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 3.ÖZGÜR, BURSA, GERÇEK, KALE, KARS, KINALI, MAGOSA, MASLAK ÇEŞME, MUAMMER AKSOY, OĞUZHAN, PİRSULTAN, SAMİ PAŞA, SAZLI, SEYMEN, UZAY, YASİN, YAZI TEPE, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL, ŞEHİT DİNÇER DEMİR sk / İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.FUNDA, 1.GONCAGÜL, 1.HANIMELİ, 1.KIRMIZIGÜL, 1.PEMBEGÜL, 1.PLEVNE, 1.SARIÇAM, 1.UĞUR, 1.ZAMBAK, 1.ÇİÇEK, bölgelerinde 18/07/2021 00:01:00 - 18/07/2021 01:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4647358

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 18/07/2021 00:01:00 - 18/07/2021 01:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4647346

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., 1247., 206. ÇIKMAZ, 209. ÇIKMAZ, 222., 226. ÇIKMAZ, 227., 228., 229., 231., 234., 235., 236., 4., 4.GELİNCİK, ARDIÇKUŞU, ATATÜRK, GARDENYA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, KIRLANGIÇ, KUŞLAR TEPESİ, LALE, PAPATYA ÇIKMAZI, PELİKAN ÇIKMAZI, PROF. AZİZ ERGİN, SÜMBÜL sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 312., EREN, ESENTEPE, YAYA sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk bölgelerinde 18/07/2021 00:01:00 - 18/07/2021 01:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4647364

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 18/07/2021 06:00:00 - 18/07/2021 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4647345

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1.KORUTÜRK, 2.ATATÜRK, 2.IHLAMUR, 2.PINAR, 2.SELVİ, 5.MENEKŞE, BADEMLİ ÇIKMAZI, CAMİALTI, GÖKNAR, KAVAK, KAYIN ÇIKMAZI, KOÇLAR, MEŞE, MUZ DALI ÇIKMAZI, OKUL ÇIKMAZI, PALMİYE, SEVGİ ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, İNİŞ sk / TEVFİKBEY mah 1.BAYIR, 1.CEM SULTAN, 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.HÜRRİYET, 1.IRMAK, 1.KANAL, 1.KAYA, 1.KESKİN, 1.KUBİLAY, 1.KUMRU, 1.SAKA KUŞU, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 2.TUNA, 2304., 4.KARANFİL, 4.MUTLU, 6.FATİH, AKKUŞ, EMİR, GÖREMEN, KAHRAMAN, KAMİL EFENDİ, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, MUAMMER AKSOY, NAZLI, ORTA KENT, SAMİ PAŞA, SARAY, SEÇKİN, TAHSİN TEKOĞLU, TEZ BAŞARAN ÇIKMAZI, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÇOBAN, ÖZAY, ÖZLER, İLKBAHAR, İSTİKLAL, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT RECEP sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.AYDIN, 1.DUMLUPINAR, 1.DİLEK, 1.ENFES, 1.GAZİ, 1.GÜR, 1.KAYA, 1.KOCATEPE, 1.KUBİLAY, 1.UFUK, 1.ŞEN, 1306., 1314. ÇIKMAZ, 1316., 2.BİRLİK, 2.ERGUVAN, 2.YILDIZ, 2.ÇAMLIK, 2.ÇİMEN, 2.ÖZGÜR, 3.AŞIK VEYSEL, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 3.ÖZGÜR, BURSA, GERÇEK, KALE, KARS, KINALI, MAGOSA, MASLAK ÇEŞME, MUAMMER AKSOY, OĞUZHAN, PİRSULTAN, SAMİ PAŞA, SAZLI, SEYMEN, UZAY, YASİN, YAZI TEPE, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL, ŞEHİT DİNÇER DEMİR sk / İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.FUNDA, 1.GONCAGÜL, 1.HANIMELİ, 1.KIRMIZIGÜL, 1.PEMBEGÜL, 1.PLEVNE, 1.SARIÇAM, 1.UĞUR, 1.ZAMBAK, 1.ÇİÇEK, bölgelerinde 18/07/2021 06:00:00 - 18/07/2021 08:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4630326

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AKKAVAK, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, VALİ KONAĞI, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 18/07/2021 14:00:00 - 18/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYİNTBURNU

NO: 4647332

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 332., FATİH ŞEHİTLERİ, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 18/07/2021 09:00:00 - 18/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 TEMMUZ PAZAR AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

BEYKOZ

14:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MESUT EMRE ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ERBAY ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÇAKIRGÖZ

12:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DEMİRTÜRK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: AVCI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ÖZKAYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: HOŞSOHBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: DAHİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KÖYİÇİ

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ÇARDAK

MALTEPE

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KÜMBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OYACI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SAMYELİ ÇIKMAZI

TUZLA

09:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN