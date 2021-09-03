İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? 3 Eylül 2021 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama
AYEDAŞ ve BEDAŞ 3 Eylül'de yaşanacak elektrik kesinti listesini yayımladı. internette İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? sorularıyla aratılan bu konuyu biz de sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de AYEDAŞ VE BEDAŞ'IN yayınladığı bu elektrik kesinti listesini haberimizde derledik.
AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.
AYEDAŞ 3 EYLÜL 2021 CUMA
ATAŞEHİR
10:00 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PETUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHARIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MAGOSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHÇE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AK ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GELİNCİK
BEYKOZ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85
12:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VARDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SEYREK SELVİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YÜZBAŞI ADİLBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜNKARTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AHMET YATMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞİNALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BAHÇEEVLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MEYVELİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT İLHAN KARADEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİHAT BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUHTAR HAYRİ NALBANTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: TAŞANKAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: CEVİZLİBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ARICAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: HÜNKARTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: BEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: DUYGU ÇIKMAZI_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: İLKBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: KOMUTAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ADALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: AKYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GÜLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: AZADELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: BAĞÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: BAHARATÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: KANUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: LAVANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: İZCİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ÖZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: KÖPRÜBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: GÜLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BAĞÜSTÜ
KARTAL
09:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ŞEHİT AYHAN ARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: KAAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: SARIÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: UĞURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ATALAR
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEMİRKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ZENBİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAĞLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALAMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAHLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PAPİRÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SELMA AKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKDUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: EZEL
PENDİK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KANUNİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KANUNİ
ŞİLE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ADEM BABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (SUNGURLU)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ŞENTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: DEMİRCİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MUCİZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: OKUMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SEMAZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YETİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (YUMUŞAK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HACI KÖY)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HATIPLAR)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: TAVAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MORGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MELİKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HACIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SELVİNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: KARTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: İLKBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SAYGIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BALKAN'
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: KÖYALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: KONAK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CELALEDDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YİĞİTALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: İBNİ SİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: YİRMİBEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ARIKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: TAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: KÖYİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ÇAMLIÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: HARMAN BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ÇETİNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ESKİ CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: BEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: KORKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: OVALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: HOŞGÖRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: RECEP TİRYAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YEDİ ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: HAKİMİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: GEÇİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY (KALEM MERKEZ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: SEYDİ ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: ŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YASEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: AKGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: GEZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KILIÇ ALİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YAZMALI
TUZLA
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: CÜMLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: BEYAZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KALAFAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FEVZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FETTAH BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: TÜRKELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: İRFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DOSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: BUHARA
ÜMRANİYE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: TUNCAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ZEYNEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
BEDAŞ, 24 Ağustos Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
BEDAŞ 3 EYLÜL 2021 CUMA
ARNAVUTKÖY
NO: 6527322
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6498446
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AREFE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6575320
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA sk bölgelerinde 03/09/2021 13:00:00 - 03/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6567316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1400., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., 1412., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 03/09/2021 02:00:00 - 03/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6566331
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 03/09/2021 04:30:00 - 03/09/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6551997
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1034., 1035., 1042., 1043., 1044., 1052., 1053., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6573318
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 03/09/2021 11:00:00 - 03/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6604683
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2282., 2285., 2286., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2312., 2313., 2325., 2326., 2327., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., KAZIM KARABEKİR, MASLAK, YANYOL sk bölgelerinde 03/09/2021 14:00:00 - 03/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 6604686
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, CİHANGİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 03/09/2021 15:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 6555317
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BESTEKAR İZZET EFENDİ, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6606317
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 03/09/2021 22:00:00 - 04/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 6534394
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 6487335
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah GÜL, HARE, MEHTAP, MENEKŞE, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk / KONAKLAR mah SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR, ŞEBBOY sk / LEVENT mah ÇİLEKLİ sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6523320
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KARTAL, SEVİL, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 6553318
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6575318
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, ARI, ARZU, BOZKIR, CENGİZ TOPEL, DAĞLAR, DURUSU, FURKAN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖR, GÜRPINAR, HATİP, HİLAL, KARAYEL, KEMAL PAŞA, SOHBET, TAMURE, YASEMİN, ÖYKÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6448317
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, MESİRE sk / MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL sk / SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, AYÇA, BAYRAKTAR, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HAZAN, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:30:00 - 03/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 6551748
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6551749
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 6534433
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BASINKENT, BURÇİN, D-100 KARAYOLU, DÜDEN 1, ECZACILAR, GENÇER, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, KUDANLI, SEZEN AKSU, İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah GAZİ 1 sk bölgelerinde 03/09/2021 01:00:00 - 03/09/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442715
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, ERBERK ÇIKMAZI, ERCÜMENT, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERCİYES ÇIKMAZI, ERKAN, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 6502327
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KUMLUK, NAMZET, NAZAR, NAZENDE, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6534332
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah OVAYENİCE ELBASAN YOLU, ŞELALE sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 6534364
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6498327
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 906. sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6498517
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6592358
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1405., 1416. sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6534359
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 302., 277., sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6501317
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1796., 1880., 1896., 1898., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 6523317
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / YEŞİLPINAR mah GİRNE sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk bölgelerinde 03/09/2021 00:05:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6498336
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BATI YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/09/2021 01:00:00 - 03/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6571318
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 10:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6571325
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -AĞAÇLI mah sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6571323
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, MEŞE, SANDAL sk bölgelerinde 03/09/2021 09:30:00 - 03/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6559319
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah AKAT, ARMAĞAN, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, HAYRİ CELAL ATAMER, KARANFİL, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, MUZAFFER, RAMİ KIŞLA, SÜMER, TOPÇULAR, TİKVEŞLİ, ÖNDER sk bölgelerinde 03/09/2021 14:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6571322
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 03/09/2021 17:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 6534387
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, DİNGİL, GÜMÜŞ ÇAYIRI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KALEDİBİ, KATİP MURAT CAMİİ, KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI, KEMİKLİ BURUN, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, LALEZADE, MELEK HATUN CAMİİ, MİMAR ACEM CAMİİ, ONBAŞI, SELAMAĞASI, SEZAİ HASAN, TURGUT ÖZAL MİLLET, VAK'A-NÜVİS, ZAĞARCIBAŞI, ÇINGIRAK sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 6523319
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/09/2021 00:05:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 6503331
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AVCILAR, DAVUTPAŞA 1., MERHALE, SEMİZ, ÖZLEM sk / SANAYİ mah AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6503333
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 03/09/2021 04:00:00 - 03/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6540454
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BEREKET, BUKET, UĞURLU, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6599322
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah HUN, MEKTEP, ÜÇ ÇEŞMELER sk bölgelerinde 03/09/2021 13:00:00 - 03/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6604359
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah HUN, MEKTEP, ÜÇ ÇEŞMELER sk bölgelerinde 03/09/2021 13:00:00 - 03/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 6530332
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, BAYIR, DAR, ESMA ÇIKMAZI, EYALET, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, HARZEM, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KARAŞAHİN, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, KUBİLAY, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MEVLÜT BAKIRTAŞ, MUTLU, NANE, PAŞAZADE, SUADİYE, ULUBATLI, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEREFE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6585316
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAYIR, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, HARZEM, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, ÇAKIR, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6536323
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, KARAMAN, NAR, OSMANGAZİ, SENA, SERDAR sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6530334
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BALIK, DİLEK, NATO, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 03/09/2021 14:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 6502377
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk bölgelerinde 03/09/2021 00:01:00 - 03/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6502378
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/09/2021 00:01:00 - 03/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6536865
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 7.ŞİRİN, DİLEK, SALI PAZARI sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6551670
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6534398
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAMİ, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, DURSUN, ERDİR, GONCA, KADER, NADİRE, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / SULTAN MURAT mah 1.BÜLBÜL, 1.CAMİ, 1.HAKAN, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2.KANARYA, 2.ŞEN, 2101., 2102., 6.MENEKŞE, AYSEL, SERBEST, SULTAN MURAT, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, METE, YENİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 6536912
İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 03/09/2021 01:00:00 - 03/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 6566326
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOPAĞACI, TOPTANCI, TURALLAR, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6536763
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6564316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ÇAYIRDERE mah VİRAN,ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6560316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KESKİN, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MEHMET SİLİVRİLİ, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6561318
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah 1 KASIM, ŞEHİT EMRE SARITAŞ, ÖZGECAN ASLAN, 7020, 7017, 7023, sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 6534354
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6534356
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 03/09/2021 03:00:00 - 03/09/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6534358
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., İETT SİTE YOLU sk bölgelerinde 03/09/2021 06:00:00 - 03/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6592334
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SEYİTNİZAM mah sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
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