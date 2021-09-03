İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? 3 Eylül 2021 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de AYEDAŞ VE BEDAŞ'IN yayınladığı bu elektrik kesinti listesini haberimizde derledik.

AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.

AYEDAŞ 3 EYLÜL 2021 CUMA

ATAŞEHİR

10:00 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PETUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHARIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YÜCEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MAGOSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAHÇE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AK ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GELİNCİK

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85

12:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VARDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SEYREK SELVİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YÜZBAŞI ADİLBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜNKARTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AHMET YATMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞİNALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BAHÇEEVLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MEYVELİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT İLHAN KARADEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİHAT BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUHTAR HAYRİ NALBANTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: TAŞANKAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: CEVİZLİBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ARICAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: HÜNKARTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: BEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: DUYGU ÇIKMAZI_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: İLKBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: KOMUTAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ADALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: GÜLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: AZADELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: BAĞÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: BAHARATÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: KANUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: LAVANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: İZCİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: ÖZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALIKÖY - Sokak: KÖPRÜBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: GÜLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BAĞÜSTÜ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ŞEHİT AYHAN ARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: KAAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: SARIÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: ATALAR

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEMİRKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ZENBİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MÜHÜRDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: BALAMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAHLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PAPİRÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SELMA AKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKDUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: EZEL

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET

SANCAKTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KANUNİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KANUNİ

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: RAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ADEM BABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (SUNGURLU)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ŞENTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: DEMİRCİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MUCİZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: OKUMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YETİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HARUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (YUMUŞAK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HACI KÖY)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GEREDELİ (HATIPLAR)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: TAVAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MORGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: MELİKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: HACIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SELVİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: GÖKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: KARTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YEŞİLÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: İLKBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: SAYGIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BALKAN'

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: BURHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: KÖYALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: KONAK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: CELALEDDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEREDELİ - Sokak: YİĞİTALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: İBNİ SİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: YİRMİBEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ARIKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: TAHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: KÖYİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ÇAMLIÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: HARMAN BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ÇETİNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: ESKİ CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: BEDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: KORKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: OVALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: HOŞGÖRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: RECEP TİRYAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YEDİ ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: HAKİMİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: GEÇİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY (KALEM MERKEZ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: SEYDİ ALİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: ŞEYHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YASEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: AKGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: GEZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: KILIÇ ALİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YAZMALI

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: CÜMLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: BEYAZGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KALAFAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FEVZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FETTAH BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: TÜRKELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: İRFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DOSTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: BUHARA

ÜMRANİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: TUNCAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ZEYNEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

BEDAŞ, 24 Ağustos Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEDAŞ 3 EYLÜL 2021 CUMA

ARNAVUTKÖY

NO: 6527322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6498446

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AREFE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6575320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA sk bölgelerinde 03/09/2021 13:00:00 - 03/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6567316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1400., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., 1412., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 03/09/2021 02:00:00 - 03/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6566331

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 03/09/2021 04:30:00 - 03/09/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6551997

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1034., 1035., 1042., 1043., 1044., 1052., 1053., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6573318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 03/09/2021 11:00:00 - 03/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6604683

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2282., 2285., 2286., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2312., 2313., 2325., 2326., 2327., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., KAZIM KARABEKİR, MASLAK, YANYOL sk bölgelerinde 03/09/2021 14:00:00 - 03/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6604686



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, CİHANGİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 03/09/2021 15:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 6555317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BESTEKAR İZZET EFENDİ, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6606317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 03/09/2021 22:00:00 - 04/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 6534394

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 6487335

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah GÜL, HARE, MEHTAP, MENEKŞE, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk / KONAKLAR mah SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR, ŞEBBOY sk / LEVENT mah ÇİLEKLİ sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6523320

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KARTAL, SEVİL, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6553318

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6575318

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, ARI, ARZU, BOZKIR, CENGİZ TOPEL, DAĞLAR, DURUSU, FURKAN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖR, GÜRPINAR, HATİP, HİLAL, KARAYEL, KEMAL PAŞA, SOHBET, TAMURE, YASEMİN, ÖYKÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6448317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, MESİRE sk / MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL sk / SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, AYÇA, BAYRAKTAR, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HAZAN, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:30:00 - 03/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6551748

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6551749

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6534433

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BASINKENT, BURÇİN, D-100 KARAYOLU, DÜDEN 1, ECZACILAR, GENÇER, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, KUDANLI, SEZEN AKSU, İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah GAZİ 1 sk bölgelerinde 03/09/2021 01:00:00 - 03/09/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442715



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, ERBERK ÇIKMAZI, ERCÜMENT, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERCİYES ÇIKMAZI, ERKAN, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6502327

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KUMLUK, NAMZET, NAZAR, NAZENDE, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6534332

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah OVAYENİCE ELBASAN YOLU, ŞELALE sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6534364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6498327

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 906. sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6498517

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6592358

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1405., 1416. sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6534359

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 302., 277., sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6501317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1796., 1880., 1896., 1898., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 6523317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / YEŞİLPINAR mah GİRNE sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk bölgelerinde 03/09/2021 00:05:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6498336

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BATI YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/09/2021 01:00:00 - 03/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6571318

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 10:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6571325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -AĞAÇLI mah sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6571323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, MEŞE, SANDAL sk bölgelerinde 03/09/2021 09:30:00 - 03/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6559319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah AKAT, ARMAĞAN, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, HAYRİ CELAL ATAMER, KARANFİL, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, MUZAFFER, RAMİ KIŞLA, SÜMER, TOPÇULAR, TİKVEŞLİ, ÖNDER sk bölgelerinde 03/09/2021 14:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6571322

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 03/09/2021 17:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 6534387

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, DİNGİL, GÜMÜŞ ÇAYIRI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KALEDİBİ, KATİP MURAT CAMİİ, KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI, KEMİKLİ BURUN, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, LALEZADE, MELEK HATUN CAMİİ, MİMAR ACEM CAMİİ, ONBAŞI, SELAMAĞASI, SEZAİ HASAN, TURGUT ÖZAL MİLLET, VAK'A-NÜVİS, ZAĞARCIBAŞI, ÇINGIRAK sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 6523319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/09/2021 00:05:00 - 03/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 6503331

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AVCILAR, DAVUTPAŞA 1., MERHALE, SEMİZ, ÖZLEM sk / SANAYİ mah AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6503333

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 03/09/2021 04:00:00 - 03/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6540454

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BEREKET, BUKET, UĞURLU, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6599322

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah HUN, MEKTEP, ÜÇ ÇEŞMELER sk bölgelerinde 03/09/2021 13:00:00 - 03/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6604359

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah HUN, MEKTEP, ÜÇ ÇEŞMELER sk bölgelerinde 03/09/2021 13:00:00 - 03/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 6530332

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, BAYIR, DAR, ESMA ÇIKMAZI, EYALET, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, HARZEM, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KARAŞAHİN, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, KUBİLAY, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MEVLÜT BAKIRTAŞ, MUTLU, NANE, PAŞAZADE, SUADİYE, ULUBATLI, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEREFE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6585316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAYIR, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, HARZEM, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, ÇAKIR, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6536323

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, KARAMAN, NAR, OSMANGAZİ, SENA, SERDAR sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6530334

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BALIK, DİLEK, NATO, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 03/09/2021 14:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 6502377

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk bölgelerinde 03/09/2021 00:01:00 - 03/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6502378

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/09/2021 00:01:00 - 03/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6536865

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 7.ŞİRİN, DİLEK, SALI PAZARI sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6551670

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6534398

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAMİ, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, DURSUN, ERDİR, GONCA, KADER, NADİRE, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / SULTAN MURAT mah 1.BÜLBÜL, 1.CAMİ, 1.HAKAN, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2.KANARYA, 2.ŞEN, 2101., 2102., 6.MENEKŞE, AYSEL, SERBEST, SULTAN MURAT, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, METE, YENİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6536912

İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 03/09/2021 01:00:00 - 03/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 6566326

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOPAĞACI, TOPTANCI, TURALLAR, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6536763

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6564316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ÇAYIRDERE mah VİRAN,ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6560316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KESKİN, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MEHMET SİLİVRİLİ, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6561318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah 1 KASIM, ŞEHİT EMRE SARITAŞ, ÖZGECAN ASLAN, 7020, 7017, 7023, sk bölgelerinde 03/09/2021 10:00:00 - 03/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 6534354

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 03/09/2021 00:00:00 - 03/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6534356

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 03/09/2021 03:00:00 - 03/09/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6534358

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., İETT SİTE YOLU sk bölgelerinde 03/09/2021 06:00:00 - 03/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6592334

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SEYİTNİZAM mah sk bölgelerinde 03/09/2021 09:00:00 - 03/09/2021 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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