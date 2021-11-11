Galatasaray'ın maç tekrarı başvurusu olumsuz sonuçlanacak! Sebebi o kuralda saklı!Koronavirüsün ölümcül nedeni ortaya çıktı! En önemli sebep 'Pıhtı'FLASH TV Al Sana Haber'de Türk - Kürt kavgası! Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci birbirine girdi! Ebru Polat çıldırdı! "Bir çakacağım ağzına"Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldıKonformist ne demek, TDK'ya göre Konformist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Barcelona'da öze dönüş! Xavi'nin ardından Dani Alves de takıma katılabilir!Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?Günlük burç yorumları 11 Kasım 2021 Perşembe | Başak uykusuz ve keyifsiz, Balık çabalarının karşılığını alıyor!Ataşehir'de cinayet: Başak Cengiz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Katil kim? Tutuklandı mı?İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 11 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 11 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul Anadolu yakasında 11 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek elektrik kesintilerinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama başlığıyla aratıyor. Peki hangi ilçelerde elektrikler gidecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 11 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ 11 Kasım 2021 elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da 11 Kasım'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? sorularıyla vatandaşların arattığı bu konuyu biz de haberimizde derledik.

AYEDAŞ 11 KASIM PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Ayedaş harita üzerinden bölgesel elektrik kesintilerini gösterme metoduna gitmiştir. İstenilen ilçe ve mahallelerin yeri harita üzerinden seçilerek görülebilmektedir.

AYEDAŞ ANLIK VE PLANLI KESİNTİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT