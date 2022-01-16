Sivas'ta korkunç kaza! Karşı şeride geçen TIR'la otobüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105010164Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!Misyon ne demek, TDK'ya göre Misyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?16 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Fenerbahçe, deplasmanda takıldı!Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Amasya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910285Kırıkkale'de müstakil evde yangın! Yangın çevrede büyük korku yarattı16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 16 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 16 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul Anadolu yakasında 16 Ocak Pazar günü gerçekleşecek elektrik kesintilerinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama başlığıyla aratıyor. Peki hangi ilçelerde elektrikler gidecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 16 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ 16 Ocak 2022 elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da 16 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? sorularıyla vatandaşların arattığı bu konuyu biz de haberimizde derledik.

AYEDAŞ 16 OCAK PAZAR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Ayedaş harita üzerinden bölgesel elektrik kesintilerini gösterme metoduna gitmiştir. İstenilen ilçe ve mahallelerin yeri harita üzerinden seçilerek görülebilmektedir.

AYEDAŞ ANLIK VE PLANLI KESİNTİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

Oğuz Büber
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT