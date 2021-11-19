Merkez Bankası faiz indirimi yaptı, altın fiyatları rekorları alt üsttü! Yatırım yapanlar paraları saymaya başladı, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıATV Müge Anlı canlı izle bugün 19 Kasım 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeCuma hutbesi Diyanet 19 Kasım 2021 | Cuma hutbesinin konusu: Şiddet İnsan Onuruyla Asla BağdaşmazHaluk Levent'le yeniden nerede çekiliyor? Haluk Levent'in yeni programı ne zaman, hangi kanalda?Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözleri | Kediler Aslan Olmaz sözleriTikvenik nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Tikvenik tarifi!Vahşice katledilip boş araziye yarı çıplak atılmıştı! Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı! Yüzünü sakladı, "Pişmanım" dedi!19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 19 Kasım 2021?Günlük burç yorumları 19 Kasım 2021 Cuma | Aslan küllerinden doğacak, Balık güzel kazançlar elde edecek!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 19 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 19 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul Anadolu yakasında 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek elektrik kesintilerinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama başlığıyla aratıyor. Peki hangi ilçelerde elektrikler gidecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 19 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ 19 Kasım 2021 elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da 19 Kasım'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? sorularıyla vatandaşların arattığı bu konuyu biz de haberimizde derledik.

AYEDAŞ 19 KASIM CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Ayedaş harita üzerinden bölgesel elektrik kesintilerini gösterme metoduna gitmiştir. İstenilen ilçe ve mahallelerin yeri harita üzerinden seçilerek görülebilmektedir.

AYEDAŞ ANLIK VE PLANLI KESİNTİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT